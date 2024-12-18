金錢糾紛聯手打死合夥人還棄屍 3嫌遭起訴

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）林姓男子與莊姓、沈姓男子等合夥生意而有金錢糾紛，莊男等人今年10月邊查帳邊毆打林男致死，最後棄屍他處；警方獲報後逮捕4嫌，雲林地檢署今天偵結，將沈姓男子等3人提起公訴。

雲林地檢署主任檢察官朱啓仁表示，警方今年10月18日獲報24歲林姓男子失蹤多日，其因與他人合夥生意而有金錢糾紛，疑似遭殺害，由檢察官廖易翔指揮專案小組偵辦。

專案小組循線逮捕35歲莊姓、33歲沈姓、37歲詹姓、39歲洪姓男子等4人到案說明，莊姓和沈姓男子當場坦承林姓男子已遭他們毆打後死亡，屍體掩埋棄置。

經檢方訊問後，認為莊姓男子等4人涉嫌傷害致死、侵害屍體等罪嫌重大，有勾串及滅證之虞，向雲林地方法院聲請羈押，法院裁定莊男等3人羈押、洪姓男子限定住居。

檢警調查，莊姓、沈姓和林姓男子原是牌友，今年8月起合夥做生意，10月發現帳目短缺新台幣數十萬元，莊男和沈男為釐清債務問題，2人在10月11日晚間8時許在民宅內持熱熔膠、鋁棒及徒手、腳踹等方式毆打林姓男子，至隔天（12日）清晨4時許為止。

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林姓男子不堪連續8小時毆打而出現意識模糊，莊姓男子等3人見狀給予人工呼吸後無效，為掩蓋事實，竟在12日晚間將林男棄屍在他處，直到19日警方尋獲屍體；經相驗後，林姓男子因橫紋肌溶解、嘔吐及吸入食物進入肺部，使心律不整、窒息而死亡。

檢方今天偵查終結，洪姓男子犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分，莊姓和沈姓男子等2人所為涉犯傷害致人於死罪和遺棄屍體罪，而詹姓男子所為涉犯遺棄屍體罪，依法提起公訴。（編輯：謝雅竹）1131218

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