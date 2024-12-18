板南線車廂女子持美工刀傷人 殺人未遂罪起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北18日電）王姓女子11月搭乘台北捷運板南線車廂持美工刀傷人，造成1名學生左臉、左頸等多處受傷，新北地檢署近日依殺人未遂罪嫌起訴王女，並請求依兒少法規定加重其刑。

根據台灣新北地方檢察署起訴書，11月8日晚間10時15分許王女搭乘往頂埔方向的捷運藍線車廂，在新埔站時拿出隨身攜帶的美工刀攻擊人，王女稱當天去公司辦理離職，因心情不佳，持刀劃向學生頸部。學生左臉有8公分傷口，左頸有1.5公分，左耳則有2公分撕裂傷等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王女說，持刀劃傷學生後，雖然幻聽消失，但仍想繼續攻擊。起訴書指出，王女在10月17日到11月2日間不斷傳訊息給自己，曾提到幻聽對象，不過王女沒有就診精神科紀錄。

檢方指出，王女因想宣洩對生活、工作不滿，事先將美工刀放在口袋，並以密閉式大眾運輸工具為犯案地點、選定學生犯案，認為王女是在有意識下、經過思考而犯行，依殺人未遂罪嫌起訴王女，並請求依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑。（編輯：林恕暉）1131218