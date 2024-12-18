31歲馬來西亞網紅來台失聯 淪詐團車手彰化被逮收押

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（中央社記者鄭維真彰化18日電）31歲馬來西亞網紅許振文近日來台旅遊卻失聯，父母今天開記者會盼台灣相關單位協尋；彰化警方11日逮獲一外籍車手假旅遊真詐欺，並已收押，相關人士證實就是許振文。

許振文父母今天在馬來西亞召開記者會，表示已多天與兒子失去聯繫，盼台灣相關單位協助尋找兒子。

彰化縣警察局員林分局13日發布新聞稿，指一被害人在社群軟體發現宣稱穩賺不賠投資公司，並加入其網路平台，先後2次共面交新台幣230萬元，因無法順利出金，驚覺可能遭騙而報警。

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11日中午，這名被害人再次約定詐騙車手面交，員警趁車手現身在彰化員林市一處咖啡廳內、準備向被害人收取款項時，立即上前逮捕馬來西亞籍許姓車手，全案將許嫌依刑法詐欺及洗錢防制法移送彰化地方檢察署偵辦，檢方聲押獲准。

這名31歲車手被逮時，自稱是馬來西亞網紅，聽說可邊玩邊賺錢，不知是落入詐騙集團陷阱，相關人士今晚證實，這名車手就是馬來西亞網紅許振文。（編輯：陳仁華）1131218