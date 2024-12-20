台中全聯倉儲大火 5人留院觀察病況穩定

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（中央社記者蘇木春、鄭維真台中20日電）台中大肚區全聯倉儲昨天大火，9人不治、8人送醫，其中5名傷者今天仍在醫院治療。院方今天說，患者急性呼吸道狀況暫時危險解除，還要觀察吸入性肺炎，狀況都算穩定。

全聯倉儲大火共有8人送醫，其中5人送童綜合醫院梧棲院區，4人在急診室留置觀察、1人出院，盧秀燕今天上午8時30分前往關心傷者傷勢，會後未接受媒體訪問即離去。

童綜合醫院急診部主任魏智偉接受媒體聯訪時表示，4名患者送來醫院都有吸入性嗆傷狀況，生命徵象雖然穩定，但比較擔心高溫嗆傷，以及一氧化碳和有毒氣體因素影響，因此在急診留觀，觀察上呼吸道狀況是不是有危急情形。

魏智偉說，除昨天安排高壓氧治療，今天早上也會再安排一次，也是擔心一氧化碳影響下會有延遲性的變化，目前還在急診留置觀察中，經觀察整晚，患者狀況都算穩定。

魏智偉表示，盧秀燕有關心民眾受傷狀況，患者情緒都還算穩定，最擔心的急性呼吸道狀況暫時危險解除，還是要觀察後續吸入性肺炎的狀況，以及有沒有未來一氧化碳造成的延遲性神經變化。

另外，有1名傷者送彰化秀傳醫院，經治療後已出院；2名傷者送光田綜合醫院沙鹿院區，1人因吸入性燙傷、體內一氧化碳濃度高住院治療、病況穩定，另1人出院。

台中大肚區全聯倉儲昨天大火，經消防搶救，有9人不治、8人送醫；消防局初步調查研判，3樓進行電焊工程時，火星掉落地下室引燃油漆混合物起火，確切火警原因待調查釐清。（編輯：李淑華）1131220

台中大肚區全聯倉儲昨天大火，9人不治、8人送醫，其中4名傷者仍在童綜合醫院梧棲院區急診室留置觀察，童綜合醫院急診部主任魏智偉（前左2）20日受訪表示，患者急性呼吸道狀況暫時危險解除，還要觀察吸入性肺炎，狀況都算穩定。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月20日