加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲聲請交付請辭黨主席聲明 法院裁准
首頁 / 社會
台中全聯倉儲大火
新聞專題
台中全聯倉儲大火 2/15
首頁 / 社會

台中全聯倉儲大火 5人留院觀察病況穩定

2024/12/20 10:00（12/20 10:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市大肚區沙田路上的全聯倉儲19日大火，消防馳援，根據最新統計，已救出19人，還有5到8人失聯待救援。圖為消防隊動用雲梯車到樓頂處救出受困民眾。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月19日
台中市大肚區沙田路上的全聯倉儲19日大火，消防馳援，根據最新統計，已救出19人，還有5到8人失聯待救援。圖為消防隊動用雲梯車到樓頂處救出受困民眾。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春、鄭維真台中20日電）台中大肚區全聯倉儲昨天大火，9人不治、8人送醫，其中5名傷者今天仍在醫院治療。院方今天說，患者急性呼吸道狀況暫時危險解除，還要觀察吸入性肺炎，狀況都算穩定。

全聯倉儲大火共有8人送醫，其中5人送童綜合醫院梧棲院區，4人在急診室留置觀察、1人出院，盧秀燕今天上午8時30分前往關心傷者傷勢，會後未接受媒體訪問即離去。

童綜合醫院急診部主任魏智偉接受媒體聯訪時表示，4名患者送來醫院都有吸入性嗆傷狀況，生命徵象雖然穩定，但比較擔心高溫嗆傷，以及一氧化碳和有毒氣體因素影響，因此在急診留觀，觀察上呼吸道狀況是不是有危急情形。

魏智偉說，除昨天安排高壓氧治療，今天早上也會再安排一次，也是擔心一氧化碳影響下會有延遲性的變化，目前還在急診留置觀察中，經觀察整晚，患者狀況都算穩定。

魏智偉表示，盧秀燕有關心民眾受傷狀況，患者情緒都還算穩定，最擔心的急性呼吸道狀況暫時危險解除，還是要觀察後續吸入性肺炎的狀況，以及有沒有未來一氧化碳造成的延遲性神經變化。

另外，有1名傷者送彰化秀傳醫院，經治療後已出院；2名傷者送光田綜合醫院沙鹿院區，1人因吸入性燙傷、體內一氧化碳濃度高住院治療、病況穩定，另1人出院。

台中大肚區全聯倉儲昨天大火，經消防搶救，有9人不治、8人送醫；消防局初步調查研判，3樓進行電焊工程時，火星掉落地下室引燃油漆混合物起火，確切火警原因待調查釐清。（編輯：李淑華）1131220

台中大肚區全聯倉儲昨天大火，9人不治、8人送醫，其中4名傷者仍在童綜合醫院梧棲院區急診室留置觀察，童綜合醫院急診部主任魏智偉（前左2）20日受訪表示，患者急性呼吸道狀況暫時危險解除，還要觀察吸入性肺炎，狀況都算穩定。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月20日
台中大肚區全聯倉儲昨天大火，9人不治、8人送醫，其中4名傷者仍在童綜合醫院梧棲院區急診室留置觀察，童綜合醫院急診部主任魏智偉（前左2）20日受訪表示，患者急性呼吸道狀況暫時危險解除，還要觀察吸入性肺炎，狀況都算穩定。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月20日
台中大肚區全聯倉儲19日大火，9人不治、8人送醫，其中4名傷者仍在童綜合醫院梧棲院區急診室留置觀察，台中市長盧秀燕（前左）20日上午前往探視傷者。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月20日
台中大肚區全聯倉儲19日大火，9人不治、8人送醫，其中4名傷者仍在童綜合醫院梧棲院區急診室留置觀察，台中市長盧秀燕（前左）20日上午前往探視傷者。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月20日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中全聯倉儲大火9死 市府開罰勒令停工
108
更多編輯台推薦新聞：