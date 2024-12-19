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台中全聯倉儲大火9死 肇因初判電焊火星引燃油漆混合物

2024/12/19 21:45（12/19 22:01 更新）
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台中市大肚區的台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠19日下午火警釀9死。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月19日
台中市大肚區的台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠19日下午火警釀9死。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月19日
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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中19日電）台中大肚區全聯倉儲今天大火，經消防搶救，有9人不治、8人送醫；消防局晚間表示，初步調查3樓進行電焊工程，火星掉落地下室引燃油漆混合物起火，確切火警原因待調查釐清。

台中市消防局長孫福佑晚間接受媒體聯訪時表示，根據掌握跡證，初步研判3樓施作電焊樓梯工程時，火星從樓梯間隙掉落地下室，地下室正進行地板工程，引燃油漆混合物引發火警，目前已掌握相關照片與事證，明天會進一步確認起火原因。

孫福佑說，案發工廠為新建工廠，原先有30多名人員在場，由不同工班進行多項施工，初步調查為地下室起火，因堆放易燃物起火迅速，起初救出19人意識清楚，經清查仍有多人受困失聯，派遣2個小隊持續搜救，最後救出8人但已罹難。

孫福佑說，最後救出的5名罹難者，受困在3樓隔間夾層內，可能因此逃生不易，遺體透過雲梯車將罹難者送出，並經檢察官同意移置送往殯儀館，明天上午將會同警察局鑑識人員進行火警調查。

台中市消防局今天下午1時24分獲報，位於大肚區沙田路二段的全聯實業股份有限公司，所屬台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠發生火警，派遣轄區大肚分隊等共計19個單位，出動各式消防車輛40輛與消防人員107名前往搶救，台中烏日分局也出動警力管制道路救災。

台中市大肚區沙田路上的全聯倉儲19日大火，消防隊動用雲梯車到樓頂處救出受困民眾。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月19日
台中市大肚區沙田路上的全聯倉儲19日大火，消防隊動用雲梯車到樓頂處救出受困民眾。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月19日
消防人員晚間在3樓找到最後5名罹難者，這起火警造成9人死亡、7人受傷。中央社記者蘇木春攝 113年12月19日
消防人員晚間在3樓找到最後5名罹難者，這起火警造成9人死亡、7人受傷。中央社記者蘇木春攝 113年12月19日

消防人員表示，火警現場為新建工地地上4層樓、地下1層，因廠房放置大量建材等易燃物，火勢一發不可收拾，消防局同時啟動大量傷病患機制，及針對重大火警造成空污相關應變及通報機制。

警消人員到場時，24歲越南籍阮姓男子從3樓跳樓逃生墜落1樓，但呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫後傷重不治；警消出動雲梯車，陸續救出位於頂樓的14人及3樓5人共19人意識清楚（8人送醫治療），市長盧秀燕下午也到場關心救災情形。

因火場內仍有多名員工失聯，消防人員在營造公司人員帶領下，進入火場搜救，下午先在3樓尋獲台灣籍47歲蔡男、47歲陳女及1名外籍身分不詳男子3人，晚間7時在4樓隔間夾層內尋獲台灣籍5名男子，但救出的8人皆已死亡。

失聯員工家屬，下午陸續趕到火場外等待，多名家屬最後得知親人罹難，難掩難過心情痛哭離開現場；其中有1對51歲、27歲廖姓父子，從事水電工程是台中霧峰人，今天前往工地施工卻罹難，家屬到場得知噩耗腿軟痛哭，在他人攙扶下離開。

承包工程的互益營造公司吳姓副總接受媒體聯訪時，兩度鞠躬道歉，他表示，針對今天發生案件，造成社會不安與動盪深感抱歉，對傷亡相關人員進行撫卹及照顧會負責到底；當時正在進行冷凍設備工程，現場放置保溫材料，火警幾秒鐘時間就發生，確切意外原因都還在調查。

台中地檢署蕭姓主任檢察官晚間到場勘驗，她表示，現在初步帶承辦檢察官與檢察事務官勘驗現場，進行後續責任歸屬調查。

台中市經濟發展局說明，起火處為尚未啟用的新建廠房，領有合法建照，總面積約8692坪，同址另有登記此公司大肚生鮮處理廠，於民國101年12月27日核准一般工廠登記，廠地總面積為7627.86平方公尺，主要產品為肉類加工（牛肉類、豬肉類、雞肉類）及水產加工。（編輯：陳仁華）1131219

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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#孫福佑
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