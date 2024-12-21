台中全聯倉儲大火 營造廠、建築師遭市府移送懲戒

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中全聯倉儲19日發生大火釀9死，台中地檢署將5名負責監督及施工人員改列被告，台中市政府今天也公布，除依規勒令停工及重罰，並將營造廠和建築師移送懲戒。

台中大肚區正在興建中的全聯倉儲19日發生大火致9死8傷，台中地檢署昨天通知承攬營建工程、空調設備、機電工程等多家公司行號，在現場施工及作業人員等共24名證人到案說明。

檢方綜合事證及訊問結果初步認定，事發之前從事空調配管作業人員，以氧乙炔進行地板切割作業時，疑有未盡防火防護措施等注意義務，監督人員亦未善盡督導之責，導致火星引燃穩熱板（PS板）進而引發火勢造成這起事故，將其中5名證人改列被告，並諭令交保候傳。

都發局經查這起重大工安事件，認為主要是因工程人員操作施工不當所致，已違反建築法「建築物施工場所應設有適當設備或措施以維護安全、防範危險及預防火災」規定，已依照建築法相關規定勒令停工外，並針對承造人及監造人各處以新台幣最高罰鍰9萬元。

都發局指出，經查這次工安事件因承造廠商、監造建築師涉有未依「建築法」、「營造業法」及「建築師法」落實施工管理及監造責任。已於昨天再依規將其分別移送營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議，將查處釐清權責後，依規懲戒。

都發局表示，因此案工程已勒令停工，後續於權責釐清追究後，業者若再申請復工，依規須洽請都發局指定的第三方公正專業公會進行包含安全鑑定和改善方案等事項施工諮詢後，才能報都發局申請改善和復工。（編輯：謝雅竹）1131221