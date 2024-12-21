全聯倉儲大火水電工罹難 曾自製護膝上工令人心酸

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中大肚區全聯倉儲大火造成9死8傷，其中罹難的徐姓水電工日前曾在臉書發文說「跪到膝蓋快爆了」，還貼出自製海綿護膝說「護膝太貴，只好自己加工」，這段貼文令人心酸。

台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲19日發生大火，釀9死8傷。最後發現的5名死者在3樓夾層中被發現，都被建材、煙灰覆蓋，3人倒臥、2人仰躺。

5名死者之一的徐姓水電工生前就在廠房3樓夾層施工，由於夾層高度不足，徐姓水電工日前在臉書發文說，「三天而已，蹲到腰痠背痛，跪到膝蓋快爆了」。

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接著於12月9日還發出自製海綿護膝照片，並表示「護膝太貴，只好自己加工」，當時徐姓水電工的母親還留言：「買一套你的尺碼，媽媽付錢」，如今再看到貼文，令人心酸。

檢方綜合事證及訊問結果初步認定，事發之前從事空調配管作業人員，以氧乙炔進行地板切割作業時，疑有未盡防火防護措施等注意義務，監督人員亦未善盡督導之責，導致火星引燃穩熱板（PS板）進而引發火勢造成這起事故。（編輯：郭諭儒）1131221