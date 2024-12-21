台中全聯倉儲大火釀9死 5人改列被告5萬至60萬交保

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中大肚區全聯倉儲19日發生大火釀9死8傷，檢方昨天通知廠商及施工人員等24名證人到案，約詢後包括空調公司派駐現場總負責人等5人改列被告並諭知5萬至60萬元交保候傳，其餘請回。

台中大肚還在施工中的全聯倉儲19日發生大火，造成9死8傷，台中地檢署昨天陸續約詢營造、空調設備廠商與現場施作等24名證人，全案指派主任檢察官蕭擁溱負責統籌，出動8名檢察官約詢，昨天下午並重回現場勘驗，試圖透過在場人員還原事發情形。

檢方指出，因工程下包商較多，採各自發包非統包，案發當時在廠內施作人員與項目繁複，調查較為困難，檢察官正持續詢問相關關係人，希望釐清責任歸屬，不排除將證人轉被告，朝過失致死罪方向偵辦。

經初步了解，現場疑在進行空調配管工程時，施工人員使用乙炔切割器在4樓及各樓層切洞時，疑似切割時發出火花而引發大火。

檢方通知24名證人到案後，認為空調公司派駐現場的藍姓總負責人、陳姓主任工程師及許姓工程行負責人、陳姓工程行員工、黃姓工程行員工等5人涉有過失致死、過失傷害等罪嫌重大，分別諭知新台幣60萬元、40萬元、20萬元、10萬元、5萬元交保候傳，其餘證人請回。（編輯：謝雅竹）1131221