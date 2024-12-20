台中全聯倉儲大火9死 檢約詢19人還原現場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中大肚區全聯倉儲昨天大火造成9死8傷，檢方今天陸續約詢廠商與在場施工人員等19名證人，1名工人臉部遭燒燙傷，回憶逃生過程仍驚魂未定，並表示當時只知道逃不敢往後看。

台中地檢署今天表示，檢方辦理火災事故調查程序，今天陸續約詢營造、空調設備廠商與現場施作等19名證人，全案指派主任檢察官蕭擁溱負責統籌，出動8名檢察官約詢，下午並重回現場勘驗，試圖透過在場人員還原事發情形。

檢方指出，因工程下包商較多，採各自發包非統包，案發當時在廠內施作人員與項目繁複，調查較為困難，檢察官正持續詢問相關關係人，希望釐清責任歸屬，不排除將證人轉被告，朝過失致死罪方向偵辦。

其中徐姓臨時工被檢察官約詢，他當時在廠內1樓施作隔溫PU材質噴塗，臉上還因火警輕微燒燙傷，他接受媒體訪問時表示，事發當時只聽到有人喊「火災快跑」，才幾秒鐘時間就看到現場竄出火舌伴隨爆炸聲，與其他作業中的6人一同逃出。

徐男說，他當時只想著趕快逃跑都不敢往後看，事後才發現臉上輕微燙傷，作業用的機具、堆高機等價值新台幣百萬設備都被燒燬，到現在還心有餘悸。

台中大肚區全聯倉儲昨天大火，經消防搶救，有9人不治、8人送醫；消防局初步調查研判，3樓進行電焊工程時，火星掉落地下室引燃油漆混合物起火，確切火警原因待調查釐清。（編輯：郭諭儒）1131220