台中全聯倉儲大火9死8傷 空污最高恐罰500萬元

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市大肚區全聯倉儲19日大火，釀9死8傷。市府勒令停工、3法併罰，火災造成空污最高可罰新台幣500萬元；2名逃逸外勞，將分別對雇主和營造商處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

台中市長盧秀燕今天一早到醫院探視傷者，隨後在市議會開議前接受媒體聯訪，她表示，該工程是合法申請興建的建物，卻發生嚴重火警，釀重大傷亡，事發原因釐清中。市府勒令停工，3法併罰，要求業者做好撫卹和賠償。

火災濃煙造成工地周圍環境空污，環保局長陳宏益表示，火災發生後，鄰近空品感測器在下午1時30分時飆高到pm2.5達1500微克，1小時後降到400微克，確定違反「空污法」。等火災原因確認後將開罰，最高可罰500萬，今天監測空品已恢復正常。

周圍有居民表示，火災發生時，漫天都是黑煙，第一時間已緊閉門窗，但空氣中瀰漫刺鼻臭味，久久都未散去，開了空氣清淨機效用也不大，一整晚戴著口罩，仍抵擋不了嗆鼻臭味。

都發局長李正偉表示，依「建築法」最高可裁罰9萬元。勞工局長林淑媛也提到，火災後依「職安法」勒令工地停工，罹難市民提供20萬元慰助金，並協助家屬申請勞保職災死亡給付。

倉儲大火釀9死8傷。林淑媛提到，有2名死者是逃逸的越南籍移工，除聯絡母國家屬善後，對於非法聘僱及非法容留逃逸移工，將分別對雇主和營造商處處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1131220