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台中全聯倉儲大火相驗 濃煙吸入及燒灼傷致死

2024/12/20 17:16（12/20 17:43 更新）
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台中全聯倉儲大火釀9死，其中水電師傅廖姓父子與工班等5人陳屍在3樓夾層，檢察官20日會同法醫相驗後，禮儀社人員在家屬要求下，先將廖姓父子的遺體載回霧峰老家，後續送往殯儀館辦理後事。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月20日
台中全聯倉儲大火釀9死，其中水電師傅廖姓父子與工班等5人陳屍在3樓夾層，檢察官20日會同法醫相驗後，禮儀社人員在家屬要求下，先將廖姓父子的遺體載回霧峰老家，後續送往殯儀館辦理後事。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月20日
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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中大肚區全聯倉儲昨天大火造成9死，中檢今天相驗遺體，判定除1名外籍移工跳樓逃生，因外創傷性休克外，其餘人為高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死，檢方並持續調查事故責任。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方辦理火災事故調查程序，於上午指派8組檢察官協力分工，分別率同法醫前往童綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院沙鹿院區、東海殯儀館、崇德殯儀館等處相驗遺體，同步複訊證人、調查案情。

檢方指出，目前已完成全部9具遺體相驗程序，7名罹難者已確認身分，並製發相驗屍體證明書給家屬；另2名罹難越南籍移工亦經確認身分，但因家屬不及到場或出具授權書，暫未發出相驗屍體證明書。

檢方提到，火場內8名罹難者死亡原因，判定為高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死；1名跳樓逃生的越南籍移工則因外創傷性休克併呼吸衰竭死亡。

刑案調查部分，中檢由主任檢察官蕭擁溱統籌，指揮檢察官及重案支援中心檢察事務官持續查辦，儘速釐清事故原因及相關刑事責任。

此外，犯罪被害人保護協會台中分會昨天晚間陪伴家屬到今天凌晨，遺體相驗期間全程陪同家屬完成程序，關懷家屬、給予情緒支持，對於經濟困難及外籍罹難者協助媒合慈善團體提供免費殮葬。

台中大肚區全聯倉儲昨天大火，經消防搶救，有9人不治、8人送醫；消防局初步調查研判，3樓進行電焊工程時，火星掉落地下室引燃油漆混合物起火，確切火警原因待調查釐清。（編輯：郭諭儒）1131220

#中檢
#台中市
#消防局
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蕭擁溱
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