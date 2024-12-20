台中全聯倉儲大火相驗 濃煙吸入及燒灼傷致死

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中大肚區全聯倉儲昨天大火造成9死，中檢今天相驗遺體，判定除1名外籍移工跳樓逃生，因外創傷性休克外，其餘人為高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死，檢方並持續調查事故責任。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方辦理火災事故調查程序，於上午指派8組檢察官協力分工，分別率同法醫前往童綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院沙鹿院區、東海殯儀館、崇德殯儀館等處相驗遺體，同步複訊證人、調查案情。

檢方指出，目前已完成全部9具遺體相驗程序，7名罹難者已確認身分，並製發相驗屍體證明書給家屬；另2名罹難越南籍移工亦經確認身分，但因家屬不及到場或出具授權書，暫未發出相驗屍體證明書。

檢方提到，火場內8名罹難者死亡原因，判定為高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死；1名跳樓逃生的越南籍移工則因外創傷性休克併呼吸衰竭死亡。

刑案調查部分，中檢由主任檢察官蕭擁溱統籌，指揮檢察官及重案支援中心檢察事務官持續查辦，儘速釐清事故原因及相關刑事責任。

此外，犯罪被害人保護協會台中分會昨天晚間陪伴家屬到今天凌晨，遺體相驗期間全程陪同家屬完成程序，關懷家屬、給予情緒支持，對於經濟困難及外籍罹難者協助媒合慈善團體提供免費殮葬。

台中大肚區全聯倉儲昨天大火，經消防搶救，有9人不治、8人送醫；消防局初步調查研判，3樓進行電焊工程時，火星掉落地下室引燃油漆混合物起火，確切火警原因待調查釐清。（編輯：郭諭儒）1131220