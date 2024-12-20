台中全聯倉儲大火9死 消防局：電焊火星引起

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（中央社記者趙麗妍、黃國芳台中20日電）台中大肚區全聯倉儲昨天大火，造成9人不治、8人送醫；台中市消防局長孫福佑表示，勘驗掌握跡證，初判是3樓進行切割或電焊工程，引發火星掉到地下室造成火警。

台中市長盧秀燕今天上午在市議會開議前，接受媒體聯訪說明災情後續，她說，因為火勢非常快速、猛烈，釀9死8傷，9名死者有4名台中人、2名台南人、1名屏東人以及2名外籍移工。8名傷者目前仍有5人住院人，傷勢多為肺部嗆傷，必須接受高壓氧治療，生命跡象穩定。

台中市消防局長孫福佑今天接受媒體聯訪時表示，消防局昨天勘驗，有掌握跡證，調查是3樓在進行切割或電焊工程時，所引發的火星掉到地下室而造成火警，火調人員今天陪同檢察官前往現場進一步調查確切起火原因。

孫福佑指出，救災人員到火場時，內部非常凌亂，並沒有提供圖資供消防局參考，只能透過施工圖研判人員可能躲匿的地方搜尋，當時搜救困難且危險。

對於熱顯像儀發揮功用，孫福祐表示，這次有出動4台空拍機，其中2台具有紅外線熱顯像儀，提供指揮官掌握明確火點，另外，也動用室內搜索機供指揮官參考。

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他說，發生火災時，當下有詢問工頭，工人大概的工作地點，據提供的位置搜尋，就在原先工作區附近發現罹難者，當時室內保溫材料燃燒造成大量濃煙，現場濃煙及大火，罹難者當下無處避難。

台中大肚區全聯倉儲昨天大火，一名越南籍阮姓男移工從4樓跳樓逃生墜落1樓送醫不治，台中市勞工局今天表示，為24歲逃逸的越南籍移工，今天上午已連絡越南在台辦事處，辦事處將聯繫其家屬，協助處理後續事宜。至於雇主涉違就業服務法部分，待收到相關調查資料，將另案續處。（編輯：李淑華）1131220