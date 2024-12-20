台中全聯倉儲大火9死 職安署：未落實防火管理

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（中央社記者趙麗妍、黃國芳台中20日電）台中大肚區全聯倉儲昨天大火，經搶救後，9人不治、8人送醫；勞動部職安署副署長萬榮富今天到場表示，廠房焊接須遠離燃燒物及需防火毯圍住，主要防火管理沒落實。

消防局昨天晚間表示，初步調查3樓進行電焊工程，火星掉落地下室引燃油漆混合物起火，確切火警原因待調查釐清。

萬榮富今天接受媒體聯訪表示，廠房進行焊接標準流程，須遠離燃燒物，且火花會跳，周圍需有防火毯圍住，加上廠房是挑高建築，若發生火災會造成煙囪效應，加上密閉空間，後果十分可怕，當下逃生更加困難。

他說，廠房內很多包商在作業時，事先不需向職安署報備，不過，施工期間，台中市府會不定期進行抽查，全聯倉儲工程已進行到後半階段，應較一般營造工地安全，主要防火管理做得不好。

他表示，違反職安法設施規則部分，每項最高達新台幣30萬元，另外，統合管理中危害等告知，若沒有告知最高會罰15萬元。

他指出，檢查廠房是工安的重點，如全聯倉儲的平行包工程，更是檢查中的重點；施工需事先向職安署彙報，工地開工會有計畫，將會有多個單位負責，後續進行抽查，檢查並不會告知，才會達到檢查的目的，全聯倉儲工程昨天的進度，並不需要向職安署報備。

他說，職安署很重視工地安全，這次火災後續會了解內部有堆積什麼建材、是否有管理上疏失，消防局昨天的判定，對於隔熱材的管理、焊接動火的管理，顯然有很大的落差，另外，內部平行包的管理也沒有善盡責任。

他表示，年關將近，很多工地在趕工，職安署並不樂見，籲請相關業者，安全不能疏忽，職安署會啟動春安的相關檢查，

另外，案發後，台中市消防局訪談現場施作員工，今天重返現場進行火調，消防局指出，現場有進行金屬切割，因切割可能產生火花，造成地下室的PS保麗龍板起火，將勘查確認火星掉落的途徑，不排除任何可能性。

依據相關人員訪談指出，因施作冷凍倉儲工程，地下室鋪設許多PS保麗龍版，這是隔熱用，至於現場是否有油氣，消防人員採證化驗釐清。據了解，施工包商在地下室已鋪設好PS保麗龍板，預計21日進行灌漿工程。

消防局提到，現場地面、牆面都鋪設隔熱泡棉、PS保麗龍板，PS保麗龍板是高密度保溫建材，隔熱效果好。（編輯：李淑華）1131220