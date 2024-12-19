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台中全聯倉儲大火
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台中全聯倉儲大火 4/12
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全聯：台中倉儲無堆放保麗龍 皆為施工必要建材

2024/12/19 19:40（12/19 20:04 更新）
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台中市大肚區全聯倉儲19日下午發生火警，現場濃煙直竄天際，消防局獲報立即出動人車到場搶救。（台中市消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月19日
台中市大肚區全聯倉儲19日下午發生火警，現場濃煙直竄天際，消防局獲報立即出動人車到場搶救。（台中市消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月19日
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（中央社記者曾智怡台北19日電）全聯位於台中市大肚區、施工中的倉儲今天發生大火，已造成4人死亡。全聯晚間表示，目前仍在施工中，建物尚未移交全聯，現場並無任意堆放的保麗龍，皆為廠商施工的必要建材。

台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲今天大火，經消防搶救，有7人在童綜合醫院救治，3人送光田綜合醫院，但其中3人已不治，另在火場內找到1具屍體，目前仍有數人受困。

全聯指出，因新廠房未正式啟用，並無全聯員工於廠內工作，負責施工的廠商則正在進行空調搭設作業。

針對施工材料相關資訊，全聯晚間表示，經進一步確認，大肚倉儲建物施工地板使用高密度PS板（聚苯乙烯隔熱板），天花板則是採PU（聚氨基甲酸酯）發泡劑，最後會全面包上耐燃一級的庫板，並無任意堆放的保麗龍，皆為廠商施工的必要建材。

全聯指出，由於目前仍在施工中，建物尚未移交全聯，事發後已派員到場關切，將全力協助營建廠商配合相關單位調查釐清。（編輯：林克倫）1131219

#台中市
#光田綜合醫院
#全聯
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