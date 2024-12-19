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全聯倉儲大火 營造業者致歉：對傷亡人員負責到底

2024/12/19 19:47（12/19 20:18 更新）
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台中大肚區全聯倉儲19日大火釀死傷，晚間現場仍持續搜救失聯者，工程營造業者（前）晚間則出面致歉，並表示對傷亡者撫卹與照顧都會負責到底。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月19日
台中大肚區全聯倉儲19日大火釀死傷，晚間現場仍持續搜救失聯者，工程營造業者（前）晚間則出面致歉，並表示對傷亡者撫卹與照顧都會負責到底。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月19日
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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中19日電）台中大肚區全聯倉儲今天大火，經消防搶救，有3人送醫不治，另在火場找到1具遺體，現場仍持續搜救；工程營造業者晚間出面致歉，表示對傷亡人員撫卹及照顧會負責到底。

承包工程的營造公司吳姓副總晚間接受媒體聯訪時，兩度鞠躬道歉，他表示，針對今天發生的案件，造成社會不安與動盪深感抱歉，目前公司工程師正全力協助消防人員救災，對於傷亡相關人員進行撫卹與照顧，會負責到底。

吳姓副總說，當時正在進行冷凍設備工程，現場放置保溫材料，火警幾秒鐘時間就發生，確切意外原因都還在調查。

台中地檢署蕭姓主任檢察官晚間到場勘驗，她表示，現在初步帶承辦檢察官與檢察事務官勘驗現場，進行後續責任歸屬調查。

位於大肚的全聯實業股份有限公司，所屬台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠下午火警，經消防搶救，有7人在童綜合醫院救治，3人送光田綜合醫院，但其中3人已不治，另在火場內找到1具屍體，目前仍有數人受困。

童綜合醫院表示，收治的51歲李姓男子、27歲江姓男子及45歲許姓男子意識清楚，但吸入過多濃煙，正在檢查治療中，但另有2人雖經搶救仍不治。

光田醫院收治的64歲余姓男子與49歲武姓男子都嗆傷，意識清楚；還有1名外籍人士到院時已無呼吸心跳，急救後仍不治。

台中市政府消防局表示，火場內仍有人員受困，已出動重機具清查，持續搜救。（編輯：陳仁華）1131219

#台中市
#童綜合醫院
#台中地檢署
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