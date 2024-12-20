台中全聯倉儲大火9死8傷 最後發現5死遭建材煙灰覆蓋

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲19日發生大火，釀9死8傷。最後發現的5名死者在3樓夾層中被發現，都被建材、煙灰覆蓋，3人倒臥、2人仰躺。

台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲19日發生大火，造成9人死亡、8人受傷。

事故釀9人死亡，消防局今天表示，救災廠區第一面的東方，有移工自4樓窗口跳下，現場沒有呼吸心跳，送醫不治，另有3名死者在第一面的東南側4樓被發現。

媒體詢問，最後發現的5名死者陳屍位置是否已接近安全梯，消防局指出，廠房的東北角落有2座安全梯，另座安全梯在西側。5名死者是在廠區東北角3樓夾層中被發現，發現時5人被建材、煙灰覆蓋，有3人趴臥、2人仰躺。

消防局初步研判3樓施作電焊樓梯工程時，火星從樓梯間隙掉落地下室，引燃油漆混合物引發火警，現場濃煙滿佈1至4樓，不排除工人因濃煙影響視線，產生空間迷失。

現場為施作冷凍設備廠房工地，台中市消防局今天展開火調，尋找起火點，釐清肇事原因。

一早有工人到事故現場準備上班，才被告知廠區已停工，只好下班回家。火災釀9死8傷，附近居民也覺得難過，有居民表示，施工期間，每天上班都會和工人擦肩而過，有時還會聽到工人在空地吵架、勸架的聲音、放東西的聲音，現卻命喪火窟，覺得很難過。（編輯：李淑華）1131220