全聯大火水電父子公祭 家屬：父為救兒衝回火場

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中大肚區全聯倉儲大火釀9死，罹難的水電工廖姓父子今天舉辦告別式。家屬指出，廖父原先有機會逃生，但看到兒子還困在火場，又衝進火場要救兒子，沒想到2人因此罹難。

家屬今天為廖姓父子在台中崇德殯儀館舉辦告別式，由女兒等人代表出席，當地民意代表也到場參與公祭。

協助處理喪葬事宜的善願愛心協會會長郭志祥接受媒體聯訪時表示，廖家一家人感情都很好，家屬擔心廖父的母親無法承受同時失去兒子與孫子的痛苦，因此沒有讓她出席家祭。

郭志祥說，據家屬轉述，廖姓父子事發當天兒子原先要到南屯區工作，但上午父親的機車突然故障，才由兒子載父親到大肚一同上工。火警發生時，廖父最靠近出口，原本有機會逃生，但他發現兒子還困在火場，又回頭衝進火場，沒想到2人因此罹難。

郭志祥提到，9名死者中有2名越南籍移工，協會已協助支付移工家屬來回機票，預計今天傍晚抵台處理後事。

台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲19日發生大火，釀9死8傷。其中水電師傅廖姓父子等5名死者，在3樓夾層中被發現。檢方初步調查認定，事發之前從事空調配管作業人員，以氧乙炔進行地板切割作業時，疑有未盡防火防護措施等注意義務，導致火星引燃穩熱板（PS板）進而引發火勢造成這起事故。（編輯：郭諭儒）1131228