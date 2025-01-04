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一週大事》濟州航空空難2生還、179死 可能失事原因為何？
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全聯倉儲大火2名移工公祭 家屬來台送最後一程

2025/1/4 18:55（1/4 19:06 更新）
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台中全聯倉儲大火釀9死，罹難者當中包含2名越南籍移工，善願愛心協會4日協助家屬舉辦公祭，場面哀戚。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月4日
台中全聯倉儲大火釀9死，罹難者當中包含2名越南籍移工，善願愛心協會4日協助家屬舉辦公祭，場面哀戚。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月4日
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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中大肚區全聯倉儲大火釀9死，罹難的2名越南籍移工今天舉辦公祭，家屬也來台送親人最後一程，死者遺體火化後，骨灰將由家屬帶回國。

善願愛心協會今天協助家屬在台中崇德殯儀館舉辦告別式，多名移工家屬來台為親人送最後一程，場面哀戚。

善願愛心協會會長郭志祥接受媒體聯訪時表示，協會致贈家屬各1萬6000元機票及5萬元慰問金來台，上月29日便抵台辦理遺體指認等手續，今天舉行聯合公祭，死者遺體火化後，骨灰將由家屬帶回越南。

郭志祥說，透過家屬與死者的友人轉述，其中1名阮姓移工從4樓墜樓送醫傷重不治，他當時想跳樓逃生，跳下前還大喊女友與女兒的名字，阮男與女友育有1名8個月大的女兒，死者甚至還沒見過女兒一面。

郭志祥指出，另1名死者阮姓移工則是因母親罹癌，來台工作希望籌措醫藥費，不料才來2個多月，還沒賺到錢就因意外喪命。

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全聯等單位今天未派代表到場，據了解，2名罹難的移工，全聯已派員送慰問金30萬元、營造商10萬元、空調包商15萬元、油漆包商8萬元，共計63萬元的慰問金。

台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲去年12月19日發生大火，釀9死8傷。檢方初步調查認定，事發之前從事空調配管作業人員，以氧乙炔進行地板切割作業時，疑有未盡防火防護措施等注意義務，導致火星引燃穩熱板（PS板）進而引發火勢造成這起事故。（編輯：謝雅竹）1140104

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郭志祥
全聯大火水電父子公祭 家屬：父為救兒衝回火場
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