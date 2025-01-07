台中全聯倉儲大火釀嚴重空污 市府開罰500萬

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中大肚區全聯倉儲去年12月19日發生大火造成9死，台中市環保局今天以造成重大空污為由，裁處施工廠商最高罰鍰新台幣500萬元。

全聯大肚廠房去年12月19日發生大火，不只造成9死的重大傷亡，還產生濃濃黑煙造成重大空污事件，環保局認定包商已構成空氣污染防制法的規定要件，裁處施工廠商最高罰鍰500萬元。

環保局說明，這次大火致使大量粒狀污染物及異味污染物散布於空氣，並隨風向擴散至台中市大肚區及彰化市、花壇鄉、秀水鄉等地區，最遠影響到溪湖鎮地區，已擴散至火災現場距離15公里之遠，影響範圍甚廣，造成當地及下風處瀰漫濃厚黑煙及燃燒異味。

環保局表示，已通知承包商陳述意見，如陳述未具正當理由，將依空氣污染防制法規定及「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」規定，裁處最高罰鍰500萬元。

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台中市勞動檢查處也針對這起火災事故，依違反職業安全衛生法規定，對事業單位處分最高罰鍰30萬元，案件後續將移送司法機關偵辦，以釐清相關法律責任。截至目前，事業單位尚未向勞檢處提出復工申請，勞檢處也尚未同意復工。職災事故仍在偵辦中，勞檢處將持續配合相關調查，並視調查結果及任何新事證，依法進行進一步處分。

台中市政府都發局表示，此案工程未設有適當的安全維護、防範危險及火災預防設備，導致火災發生並危及公共安全，已依照建築法規定，對承造人及監造人各處以9萬元的最高罰鍰，並勒令停工；另外，這次工安事件涉及承、監造人未依建築法、營造業法及建築師法落實施工管理及監造責任，都發局已依規分別移送營造業及建築師懲戒委員會審議。（編輯：謝雅竹）1140107