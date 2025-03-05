加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
台中全聯倉儲大火
新聞專題
台中全聯倉儲大火 2/29
首頁 / 社會

全聯倉儲大火建材遭質疑 中市消防已交火調報告

2025/3/5 21:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中5日電）台中全聯倉儲去年12月間發生大火釀9死，媒體報導質疑倉儲使用防火建材不合格；台中市消防局今天表示，建材是否確實防火並非消防安檢項目，火災調查報告已送交中檢。

鏡週刊報導，去年12月19日台中全聯倉儲發生火警，造成9人死亡，有知情人士爆料，倉儲號稱使用一級耐燃庫板（隔間建材），但經取得庫板送驗，發現偷工減料、耐燃度不合格。

台中市消防局今天告訴中央社記者，建材是否屬於防火材質，屬於地方政府都市發展局與內政部國土管理署職權，非消防安檢項目；他們已將火災調查報告送交台中地檢署，對於調查內容不回應。

台中市都發局長李正偉接受記者電話訪問表示，相關工地必須由專業技師檢驗及出具防火材料認證資料，才得以申請使用執照，本案尚在施工階段，業者尚未提交相關文件，無法得知建材是否符合防火規範。

李正偉說，地方政府並無相關權責和檢驗設備，進行防火材料等認證，且法令亦無授權地方政府可認證防火或防焰材料，屬中央各相關目的事業主管機關職權或認證範圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中大肚區全聯倉儲去年12月19日發生大火造成9死，台中地檢署初步調查，事發之前從事空調配管作業人員，以氧乙炔進行地板切割作業時，疑有未盡防火防護措施等注意義務，監督人員亦未善盡督導之責，導致火星引燃穩熱板（PS板）進而引發火勢造成這起事故。

檢方陸續通知24名證人到案後，認定空調公司派駐現場的藍姓總負責人、陳姓主任工程師及許姓工程行負責人、陳姓工程行員工、黃姓工程行員工等5人涉有過失致死、過失傷害等罪嫌重大，分別諭知新台幣60萬元至5萬元不等金額交保候傳，其餘證人請回。（編輯：黃名璽）1140305

#台中市
#火警
#都市發展局
#鏡週刊
#台中市消防局
#台中地檢署
#李正偉
#消防局
李正偉
台中新光三越拆外牆附掛物現勘未過 市府再罰30萬元台中新光三越氣爆 都發局：百貨淡季應加強稽查
台中全聯倉儲大火
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中全聯倉儲大火釀嚴重空污 市府開罰500萬
193
更多編輯台推薦新聞：