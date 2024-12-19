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更新／台中全聯倉儲大火1死2命危 廠區堆放保麗龍板火勢延燒迅速
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台中全聯倉儲大火 3/5
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台中全聯倉儲大火1死2命危 廠區堆放保麗龍板火勢延燒快

2024/12/19 16:15（12/19 16:36 更新）
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台中市大肚區沙田路上的全聯倉儲19日大火，消防馳援。圖為消防隊動用雲梯車到樓頂處救出受困民眾。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月19日
台中市大肚區沙田路上的全聯倉儲19日大火，消防馳援。圖為消防隊動用雲梯車到樓頂處救出受困民眾。中央社記者蘇木春台中攝 113年12月19日
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（中央社記者蘇木春、蕭博陽、郝雪卿台中19日電）台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲今天大火，稍早1人OHCA（到院前心肺功能停止）送醫已不治，另在現場找到2人OHCA，仍有數人待救援。

台中市政府消防局長孫福佑在現場接受媒體聯訪說，已救出19人，工頭清查聯繫仍有5到8名工人失聯，另有1人跳樓逃生命危。

不過，這名跳樓逃生工人經送醫救治仍不治。

位於大肚的全聯實業股份有限公司所屬台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠下午火警，消防人員到場時已濃煙密布，經全力搶救，頂樓受困14人、3樓受困5人全數救出，仍有5到8名施工人員失聯，消防局派2個小隊搜救。

孫福佑說，現場有30多名施工人員，在地下室發生火警，廠區堆放很多保麗龍板，火勢延燒很大且迅速，仍有施工人員電話未接、失聯，持續搜救。

他說，這處工地正在進行廠房新建工程，很多施工項目同時展開。（編輯：李明宗）1131219

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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