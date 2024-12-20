越籍女手術命危家屬告診所 法官認屬醫療行為免賠

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）越南籍黎姓女子前往高雄一間醫美診所置換乳袋，但麻醉時心跳驟降，經搶救仍重度昏迷，黎女家屬提告診所求償490萬。高雄地院認為屬醫療行為，且診所並無疏失，判無責免賠。

高雄地方法院審理時，診所業者稱黎女數年前在越南施行隆鼻、隆乳等整形手術，但發生左乳破裂、義乳填充物（矽膠）洩漏，有緊迫不舒服及痛感，經其他醫療院所建議至整形外科進行治療，才到這間診所決定進行隆乳重修及更換義乳手術，手術屬於醫療行為，並不適用消費者保護法。

診所進一步指出，雙方手術前已告知相關事項並說明風險，但手術過程中醫師將破裂舊乳袋取出，清除外滲黏稠膠狀物後，準備置入新乳袋時卻發現黎女心跳變慢，血壓、血氧濃度下降。診所馬上實行心臟按摩，待生命跡象穩定後縫合傷口送大醫院，均符合醫療常規治療方式。

法官審理後，認為消費者保護法規定商品服務採無過失責任制度，是因消費者無論如何提高注意度也無法有效防止損害發生，所以藉由無過失責任制度，迫使製造商、服務提供者擔負較重責任。但就醫療行為而言，因過程充滿危險性，治療結果充滿不確定性，醫師是以專業選擇最適合方式，並不適用無過失責任。

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合議庭綜合相關事證，認定黎女手術屬於治療性醫療行為，且診所在醫療過程並無疏失，據此駁回原告之訴，全案可上訴。

判決指出，黎女多年前在越南進行隆乳手術，但來台後卻發生左側乳袋破裂，民國110年1月間為此前往高雄一間醫美診所求診，希望將破裂乳袋取出置換，不料在手術過程中黎女心跳、血壓下降，經診所緊急搶救轉送大醫院治療才恢復生命跡象，但仍呈現重度昏迷狀態。黎女家屬事後代她向院方提告求償新台幣490萬多元。（編輯：李淑華）1131220