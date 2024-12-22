台中少年隊小隊長浮報刑辦費作公積金 偽造文書起訴

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）中市警局少年隊陳姓小隊長及2員警要求洪姓業者開立假發票，詐領刑案工作費；檢方查出，3人將浮報經費用於公積金，未落入私囊不構成貪污，依偽造文書起訴陳、洪2人，另2員警則緩起訴。

台中地檢署日前指揮多個單位，前往台中市警察局少年隊進行搜索偵辦。檢方查出，市警局少年隊陳姓小隊長、田姓與張姓偵查佐，涉嫌利用偵辦案件機會，浮報或虛報器材費用的不實發票，詐領刑事辦案工作費。

檢方調查，張姓偵查佐偵辦案件時，向少年隊申請新台幣2萬4000元刑事辦案費，向洪姓男子承租監控設備，但張男提前掌握少年蹤跡，最後未使用監控，因他管理小隊公積金，常申請刑事辦案費未獲准，員警得自掏腰包丟入公積金。

張男請洪男公司開立2萬4000元金額不實發票供他核銷，待款項匯入洪男公司後，再領出9%金額交給張男，剩下10%作為發票營業稅使用，張男將領到的錢丟入公積金，同年偵辦另案時也用同樣手法。

陳姓小隊長曾花費1萬8000元，向洪男共買偵防器用，尚未付錢，他得知有隊員向洪男租設備，申請核准後才得知無監控需要，但尚未承租，仍請洪男開立不實發票供他核銷。

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田姓偵查佐偵辦少年毒販，申請4萬元向洪男租用2個月偵防器材，才使用1個月就抓到人，僅須支付2萬元，田男思考少年仍有高度犯案機會，再申請時恐遇經費用罄，他也請洪開立不實發票給他；洪男指出，員警們都說「便當錢不夠，要報便當錢」，且他開立發票也沒多賺錢。

檢方調查發現，陳男購買器材用作公務偵防，張男將費用存入公積金，田男則預留後續辦案使用，3人並未落入私囊，未構成貪污；偵結依行使公務員登載不實文書罪嫌起訴陳姓小隊長、洪姓男子，張姓與田姓偵查佐緩起訴。（編輯：陳仁華）1131222