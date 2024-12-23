嘉義虛擬貨幣黑吃黑命案 逃亡9月策劃人遭聲押

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義市今年4月發生虛擬貨幣強盜命案，嘉檢陸續逮捕7人並起訴，邱男、樓男2嫌行國審程序。遭通緝近9月的策劃人之一練男今天被緝捕到案，嘉檢依有逃亡事實向嘉院聲押。

嘉義市西區今年4月間發生虛擬貨幣強盜命案，嘉義檢警調查，黑吃黑策劃人之一蔡男擔任虛擬貨幣（泰達幣）交易中間人，聯繫曾經交易泰達幣的25歲陳男，並相約4月10日凌晨在嘉義市交易面交。

陳男在現場將新台幣200多萬元交給假賣家樓姓男子等人，隨即遭在場其中1名男子朝臉部噴辣椒水，樓男等人並準備駕車逃逸，陳男不甘被搶，趴在汽車引擎蓋上阻擋犯嫌逃逸，最後在中途被疾駛右轉的汽車甩到馬路上受重傷，陳男送醫急救至至4月21日仍宣告不治。

檢警調查，樓男、邱男、紀男、蔡男及在逃的練姓男子，因缺錢花用策劃虛擬貨幣黑吃黑，由蔡男聯繫曾經交易泰達幣的死者陳男，不料，最後演變成強盜致死命案。

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檢警指出，當初駕車是邱男，副駕駛座為樓男，當幣商陳男趴在汽車引擎蓋上時，樓男因有口頭指使甩掉陳男，因此，邱男、樓男2人被起訴，因屬故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民參與審判，將於明年2月中旬審理。另外參與策劃的蔡男等5人均依加重搶奪等罪嫌起訴，案件正審理中。

嘉義地檢署表示，案件當初的策劃人之一練男遭通緝，逃亡近9個月，今天遭台中市警方緝捕到案，檢方晚間複訊後，依涉及重罪且有逃亡事實，向嘉義地方法院聲請羈押。（編輯：郭諭儒）1131223