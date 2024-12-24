涉賣假護照供人進外僑學校 檢起訴公司負責人

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）北檢偵辦移民公司負責人賴姓女子涉嫌代辦取得有瑕疵或失效的非洲國家假護照，導致7組家長遭詐騙，不法獲利逾400萬餘元，今天依刑法加重詐欺取財、行使偽造特種文書等罪起訴。

台北地檢署起訴指出，民國107年5月間，台灣與布吉納法索斷交，賴女認為仍有就讀外僑學校的市場需求，遂於107年至112年間，透過管道聯繫不詳人士「Daniel王」（另案追查），取得代辦幾內亞比索共和國的護照業務。

起訴指出，賴女透過「Daniel王」取得的幾內亞比索共和國護照有發霉、骯髒、破損等瑕疵，或其取得的護照已失去效力，與現行使用護照版本有別。

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賴女明知「Daniel王」提供的護照有問題，仍在網站宣稱「第二國護照：幾內亞比索【外僑學校首選】、申請手續簡單、手續簡便，無須入境、無年齡限制、無移民監、承認雙重國籍」等宣傳內容，藉此使7組學生家長陸續匯款，並為孩子申請進入高雄、台北的外僑學校就讀，不法獲利超過新台幣400萬元。

檢察官從內政部移民署函文、查扣手機對話紀錄認定，賴女明知從「Daniel王」取得的護照有許多瑕疵，且可於極不合理的短時間期限內取得護照，顯然明知護照涉偽造，今天依刑法加重詐欺取財、行使偽造特種文書等罪起訴，並建請法院沒收其犯罪所得。（編輯：張銘坤）1131224