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大法官人事遭封殺 民進黨團將對憲訴法提暫時處分及釋憲
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高雄男疑噪音砍鄰2死 聲請具保停押法院駁回

2024/12/24 14:48
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（中央社記者張已亷高雄24日電）吳姓男子疑不滿噪音干擾，涉持刀殺害鄰居羅姓夫妻，遭檢方依殺人罪嫌起訴並求處死刑，訊後遭收押。吳男聲請具保停押，但高雄地院法官認仍有羈押必要，駁回吳男聲請，可上訴。

高雄地方法院裁定指出，吳男在法院訊問後否認犯行，但依相關證人證述、監視器錄影畫面、現場照片等證據，顯示吳男涉殺人罪嫌重大，且吳男案發後騎機車逃離，過程中有丟棄穿著衣物等行為，後遭警方在外縣市拘捕到案，可見吳男有逃亡事實及煙滅證據之虞，仍有羈押原因。

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法官審酌吳男所涉犯罪對社會侵犯危害性、國家刑事司法權有效行使及吳男人身自由受限制程度後，若採命具保、責付或限制住居等侵害較小手段，尚不足確保後續審判或執行程序順利進行，認定吳男仍有羈押必要性，駁回聲請，可上訴。

全案起因63歲高雄市苓雅區吳男懷疑樓上羅姓夫妻製造噪音，涉持刀當著羅姓夫妻稚子的面先後殺害35歲羅男妻子及36歲羅男，事後到萬大大橋高雄端橋下棄置犯案凶刀與衣服，最後在屏東落網，訊後遭聲押獲准。經高雄地檢署偵結，檢方認為吳男手段凶殘、毫無悔意，依殺人罪嫌起訴並建請高雄地方法院判處死刑。（編輯：孫承武）1131224

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