大麻偽裝泡麵闖關 律師偵訊洩密遭訴求重刑

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（中央社記者林長順台北25日電）郭男涉嫌將大麻烘乾偽裝成泡麵自泰國寄送來台闖關，檢警另查出張姓律師涉嫌向運毒集團通風報信。台北地檢署今天依毒品等罪起訴郭男等5人，並依洩密罪起訴張姓律師請法院從重量刑。

檢警調查，郭姓男子等人今年7月間在泰國將第二級毒品大麻烘乾，並真空包裝摻入泡麵內，共計17包大麻，合計淨重1021.43公克，並委託泰國不知情的物流業者將毒品包裹運到台灣，經保三總隊與財政部關務署台北關查獲。

檢警查出，郭男9月間自泰國搭乘班機返台，並將大麻1包、大麻煙油1瓶夾藏在隨身行李內，被台北關查獲，移送法辦。同案被告邱姓男子家中也被搜出1包大麻。

此外，檢警在偵辦過程中，發現犯嫌委任的張姓律師，涉嫌利用在檢警偵訊時取得案件相關資訊，向郭男通風報信，提醒郭男刪除手機內運毒證據，藉以躲避檢警查緝。

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檢警還原涉案手機採證後，持法院核發搜索票至張姓律師住所、律師事務所執行搜索、拘提，並以涉嫌洩密罪將張姓律師移送地檢署偵辦，檢察官訊後諭令新台幣70萬元交保。

台北地檢署今天偵查終結，依毒品等罪起訴郭男等5人，並依刑法洩密等罪起訴張姓律師。檢方認為，張姓律師將偵查秘密洩漏給犯罪嫌疑人，甚至指導犯嫌滅證，且犯後態度不佳，請法院從重量刑。張姓律師違反律師倫理規範部分將另案偵辦。（編輯：張銘坤）1131225