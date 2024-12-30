新北分署114年1/7辦聯合拍賣會 欠稅華廈待競標

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（中央社記者趙敏雅新北30日電）行政執行署新北分署指出，114年1月7日辦聯合拍賣會，不動產2物件為欠稅遭拍賣，土城裕民路某大樓10樓首拍，底價新台幣1740萬元；新莊瓊林南路某華廈3樓4拍，底價1337萬元。

新北分署表示，聯合拍賣會當天上午10時先進行動產拍賣程序，物件有三菱小客車Mitsubishi Colt Plus 2021年1月出廠，排氣量1499cc，行駛里程數約3萬6237公里；另有琉璃關公像、貓頭鷹水墨畫及清朝太后玻璃畫，3件藝術品因義務人欠繳營利事業所得稅遭查封。

不動產部分，新北分署主任行政執行官黃瑛足指出，2物件為欠稅遭執行拍賣，土城區裕民路一處大樓10樓為首拍，建物近土城國民運動中心及捷運海山站，屋齡33年，坪數約38坪；新莊區瓊林南路一處華廈3樓為第4拍，屋齡31年，坪數約58.4坪。

另外，還將拍賣板橋、永和、蘆洲、中和、樹林、林口、鶯歌、三重、三峽等區多筆土地。

新北分署提醒，參與不動產現場投標者，從當天下午2時30分開始投標，至下午3時整截止投標；如欲採不動產通訊投標者，最遲應在拍賣日前1天將通訊投標書以雙掛號方式送達新北分署專用郵政信箱。（編輯：戴光育）1131230