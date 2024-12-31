高雄某半導體公司營運長涉內線交易 更1審改判刑

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（中央社記者張已亷高雄31日電）吳男任高雄某半導體製造公司營運長時，涉嫌透露公司併購案消息，助人或自行購入股票從事內線交易，一、二審獲判無罪，高雄高分院更1審今天改判吳男1年10月徒刑，可上訴。

高雄地方法院一審認為吳男等人罪證不足判無罪，高雄地檢署檢察官不服上訴，二審台灣高等法院高雄分院以上訴逾期依法駁回；檢方再提上訴，經最高法院審理，認同檢方上訴理由，判撤銷發回高雄高分院。

經高雄高分院更1審合議庭審理，依吳男等人實際知悉收、併購消息及收、併購公開日期時間推算，吳男友人張姓女子、吳男秘書吳姓女子及吳女配偶林男等3人分別在禁止交易期間買賣2間公司股票，張女不法所得新台幣300萬多元，秘書吳姓夫婦為200萬多元。

法官認為，吳男、吳女各別知悉公開收購、合意併購等消息後，對張女、林男等人提供股票會上漲消息，有助其先於一般投資人知悉消息，考量4人均在偵查中自白、張女等人繳交犯罪所得，依違反證券交易法等罪，判吳男1年10月徒刑，張女等3人分處2年至3年6月不等徒刑，林男獲緩刑5年，可上訴。

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全案起因吳男在民國104、105年間擔任高雄某半導體製造公司營運長兼發言人，並參與公司公開收購、合意併購某精密工業公司股票與計畫，涉嫌將公司收購、合併案等消息告知張女，使張女得以買賣2間公司股票不法獲利。

另秘書吳女則透過經手收購案相關文件、吳男會議行程或電子郵件等，得知收購案消息並告知配偶林男，由自己或林男買賣2間公司股票不法獲利，4人經雄檢偵結被依違反證券交易法等罪嫌起訴。（編輯：孫承武）1131231