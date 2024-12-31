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首頁 / 社會

法官戳破謊言 女不在車禍現場卻告傷害涉誣告

2024/12/31 13:36
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（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）嘉義縣蔡姓女子去年報案自述在國道1號發生車禍受傷，並控告姜姓男子過失傷害，嘉院審理，戳破蔡女證述，事故發生無在場，判姜男無罪已確定，目前由嘉檢偵辦蔡女誣告罪嫌。

嘉義地方法院判決書指出，蔡女自述於去年8月10日凌晨駕車自嘉義縣大林鎮行駛國道1號南下至嘉義市，中途遭姜男駕駛的自小貨車從後追撞，當時造成頭暈、腳紅腫等傷，便停靠路肩，肇事姜男並沒有停車直接開走，姜男被依過失傷害起訴。

嘉院指出，姜男否認涉及過失傷害，雖坦承當時是撞到前方自小客車，但自小客車被撞後離去，隨即報警，且自認是駕駛的蔡女是發生車禍後6天才就醫，質疑蔡女非事故發生的駕駛。

嘉院表示，經勘驗自小貨車行車紀錄器的影像光碟，小貨車有停留在現場，且停靠在自小客車後方，姜男當下有下車，不過，自小客車駕駛不僅未下車，隨即逕行開車離去，可見，蔡女證述姜男涉嫌肇逃，與事實不符。

嘉院指出，事故發生後，蔡女證述當時就近下交流道後，以手機向警方報案，經調閱蔡女手機的通聯紀錄暨上網歷程資料，發現蔡女在去年8月9日下午至事故發生後的1個小時，其手機通話基地台位置均在嘉義市，與事故現場有一段距離；且蔡女手機也無任何110報案紀錄。

法官綜合蔡女證述內容，與諸多客觀事實不符，難以認定蔡女就是事故發生時的自小客車駕駛，因此，判處姜男無罪，且檢方、蔡女均無上訴，姜男無罪確定。

嘉義地檢署表示，蔡女是否涉及誣告、偽證罪嫌，檢方目前分他字號偵辦中。（編輯：李淑華）1131231

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