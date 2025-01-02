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毒咖啡包分裝場藏南投山區鴿舍作掩護 台中警逮2人

2025/1/2 11:20（1/2 12:26 更新）
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楊姓男子涉嫌以南投縣魚池鄉一處鴿舍為掩護，設置毒咖啡包分裝場，並將使用後分裝器具藏在停放空地轎車上。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年1月2日
楊姓男子涉嫌以南投縣魚池鄉一處鴿舍為掩護，設置毒咖啡包分裝場，並將使用後分裝器具藏在停放空地轎車上。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年1月2日
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（中央社記者蘇木春台中2日電）楊姓男子涉嫌以南投魚池鄉一處鴿舍為掩護，設置毒咖啡包分裝場，並找來成員分裝毒品販售牟利，案經台中警去年底循線破獲，逮捕楊男等2人，並查扣大批證物，警詢後送辦。

台中市警察局刑警大隊今天表示，偵四隊去年間接獲線報指出，有毒品咖啡包分裝場藏身南投魚池鄉山區，經長期蒐證後，鎖定當地一處鴿舍疑為涉案據點。

案經專案小組蒐證完備後，去年底前往據點攻堅查緝，並帶回主嫌29歲楊男與同夥張男等2人，查扣毒品咖啡包140包（總重約500公克），以及相關分裝器具等證物。

警方查出，楊男去年4月間租下鴿舍與鐵皮屋，將分裝場設立在鴿舍旁房屋內，利用鴿舍作掩護，以鴿舍糞便臭味，試圖掩蓋毒品惡臭，避免居民接近並發現分裝場，楊男更將使用後分裝器具藏在停放空地轎車上。

楊男並雇用成員擔任分裝、倉儲管理、販賣毒品等工作，並以魚目混珠方式，以橘子口味果汁粉為基底，將少量卡西酮類毒品混合後，製作毒咖啡包牟利。

全案經警詢後，將楊男等2人依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後諭知各以新台幣10萬、5萬元交保。（編輯：陳仁華）1140102

楊姓男子涉嫌以南投魚池鄉一處鴿舍為掩護，設置毒咖啡包分裝場，案經台中警方循線破獲，並查扣毒咖啡包等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年1月2日
楊姓男子涉嫌以南投魚池鄉一處鴿舍為掩護，設置毒咖啡包分裝場，案經台中警方循線破獲，並查扣毒咖啡包等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年1月2日
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