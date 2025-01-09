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宜蘭警方查獲地面師詐騙集團 9人送辦

2025/1/9 18:20
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）宜蘭羅東1家中醫診所近期遭指控是「租霸」，但警方查出，其實中醫師夫婦是受害者，幕後與地面師詐騙集團有關，警方已拘提9人到案，全案依詐欺取財罪嫌偵辦。

據了解，這家中醫診所近期遭指控是租霸，不過中醫師夫婦反擊指稱，診所的土地與建物是他們所有，雖賣掉但根本還沒收到價金，反被要求繳納房租，因此爆發糾紛。

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宜蘭縣政府警察局羅東分局今天發布新聞稿指出，這起糾紛疑有幕後「地面師詐團」涉案，集團吸收地政士、未執業的仲介等具不動產交易專門知識，充任集團成員，專挑亟需變賣房產的被害人，之後分工負責，透過偽造文件及冒名手法，冒領買方交付款項，讓被害人房產遭過戶後卻分文未得，再將由人頭買家名義取得的不動產設定抵押借貸，二度獲取不法得利，又讓被害人簽下「買回附租約」繳納租金，層層剝皮。

警方表示，經報請宜蘭地方檢察署指揮偵辦後，本月6日將集團一網打盡，拘提主嫌等9人到案，主要犯嫌及地政士經檢察官偵訊後，諭令以新台幣30至50萬元交保。（編輯：張銘坤）1140109

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