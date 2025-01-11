高雄3月大雙胞胎女嬰疑遭保母虐待 媽媽報警提告

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄林姓保母遭控拳打、嘴巴塞布巾、用手掌嘴等虐待3個月大雙胞胎女嬰，女嬰媽媽發文控訴惡行，經驗傷雙胞胎姊姊頭骨有骨裂情形，目前已報警將提告，並通報社會局。

高雄林姓保母遭控虐待3個月大雙胞胎女嬰，女嬰媽媽發文控訴從監視器看到寶寶被大力摔、用拳頭毆打、硬塞奶嘴大力搖晃頭部、甚至嘴巴塞口布巾不讓寶寶哭出聲、用手掌打嘴巴等，「諸多惡行，邊看邊流淚邊發抖」，目前監視器畫面證據和驗傷單都已備齊，一定會提出告訴，要讓不好的人得到應有懲罰。

高雄市社會局指出，昨天上午接獲通報，涉案林姓保母去年11月11日到宅托育2名3個月大女嬰，這名保母以相關科系資格於去年1月登記到宅托育，無違規紀錄。目前已列為兒童保護案件相對人接受調查中，社會局依管理辦法第18條之2規定，命其暫停新收托兒童6個月。

社會局表示，社工昨天陪同女嬰媽媽帶孩子到醫院驗傷，經醫師初步檢查，兩人身體外觀及口腔皆無明顯外傷，抽血檢查正常，但雙胞胎姊姊頭骨有骨裂情形，無腦部出血。

女嬰媽媽已委任律師對保母提告，家防中心後續依調查結果召開研商會議，認定是否違反兒童及少年福利與權益保障法第49條情事。

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社會局補充，托育期間未提供有利兒童發展服務及未專心托育，違反居家式托育服務管理法第3條第6款、第4條第1款規定，依兒少法第90條第5項規定限期改善。屆期未改善，處新台幣6000元以上，3萬元以下罰鍰，並可按次處罰，其情節重大或經處罰3次後仍未改善者，得廢止其登記。

此外，若經調查有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條情事，可裁處6萬元以上，60萬元以下罰鍰，並公布其姓名；且將廢止居家托育登記，終生不得擔任居家托育人員。（編輯：郭諭儒）1140111