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基檢檢察長李嘉明卸任前夕 邢泰釗致贈獎座嘉勉

2025/1/16 15:14（1/16 15:21 更新）
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基隆地檢署檢察長李嘉明（左）將於17日卸任，15日最後1次主持基檢檢察官會議，最高檢察署檢察總長邢泰釗（右）對於李嘉明在基檢任內的表現予以讚許，並致贈天秤造型獎座，感謝李嘉明的辛勞與貢獻。（基隆地檢署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月16日
基隆地檢署檢察長李嘉明（左）將於17日卸任，15日最後1次主持基檢檢察官會議，最高檢察署檢察總長邢泰釗（右）對於李嘉明在基檢任內的表現予以讚許，並致贈天秤造型獎座，感謝李嘉明的辛勞與貢獻。（基隆地檢署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月16日
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆地檢署檢察長李嘉明將在明天卸任，檢察總長邢泰釗讚許李嘉明在基檢任內緝毒、肅貪或查緝槍枝等表現亮眼，並致贈天秤造型獎座感謝李嘉明的辛勞與貢獻。

基隆地檢署今天表示，李嘉明昨天主持基檢檢察官會議，邢泰釗到場指導。李嘉明致詞時表示這是他任內最後一次主持檢察官會議，感謝檢察官們非常認真投入工作，並發揮團隊辦案精神，致力發現真實及打擊不法。

李嘉明說，在緝毒部分，基檢破獲毒梟集團勾串港區人員走私大麻，攔阻合計350餘公斤大麻毒品流竄入台，另破獲2起毒梟集團利用漁船跨境走私毒品案，查緝合計近2公噸毒品愷他命，都獲行政院頒獎肯定。

在肅貪方面，李嘉明表示，基檢偵破基隆市警察局少年隊警員貪污案、大日公司行賄基隆市政府公務員案、營區軍人貪污案等。在打詐部分，偵破多起詐團、假幣商案件，均經法院判處重刑，其中，溯源破獲2座詐騙水房案件，獲行政院肯定並表揚辦案團隊。

邢泰釗指出，許多案件偵辦不易，對於基隆地檢署在有限資源下，善用資源，犧牲家庭時間，全力投入心力在檢察業務的表示給予讚許，也因為積極付出，基檢才能有如此亮眼表現。

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會中，邢泰釗致贈象徵公平正義的天秤造型獎座，刻有「貢獻殊偉 功垂竹帛」文字，感謝李嘉明辛勤的領導與貢獻。

基隆地檢署檢察長李嘉明17日卸任，將調任高檢署檢察官。（編輯：戴光育）1140116

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