前檢察官貪污喪失律師資格 辦理訴訟業務遭中檢起訴

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（中央社記者蘇木春台中20日電）前檢察官吳傑人偵辦賣淫案時，私下脅迫女證人陪睡，遭判刑並廢止律師證書。吳傑人涉嫌明知已無律師資格，仍自稱律師受託辦理訴訟業務，台中地檢署依詐欺等罪嫌將他起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，吳傑人任檢察官時，因犯貪污治罪條例，於民國101年1月12日經法院判處罪刑確定，經法務部於110年11月18日廢止律師證書。

吳傑人明知已無律師資格，涉嫌自110年起至113年止，佯稱為律師、有律師團隊等語，董姓民眾等人因而陷於錯誤，以新台幣數萬元不等代價委任，吳傑人即為董姓民眾等9人非法辦理相關訴訟業務

檢方113年9月25日搜索，通知吳傑人與證人到案說明，檢察官複訊認定吳傑人涉犯詐欺取財、律師法等罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押並禁止接見。

台中地方法院裁定吳傑人交保20萬元，檢方抗告後，由台灣高等法院台中分院撤銷發回台中地院，台中地院於113年10月21日裁定吳傑人羈押禁見。案經吳傑人聲請，台中地院於114年1月16日裁定提出保證金50萬元後，准予停止羈押，並限制住居。

檢方偵辦後，以詐欺取財、律師法等罪嫌，將吳傑人起訴。檢方並審酌，吳傑人前為司法人員，因素行不佳而喪失檢察官及律師資格，卻未自我檢討，對外宣稱無償提供法律服務，實則以詐欺手法非法辦理訴訟業務營利，欺瞞案關法院及檢察署，嚴重傷害律師執業環境及當事人權益。

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檢方認為，吳傑人臨訟以受冤自況，反覆虛捏事實誣陷經辦調查官、檢察官及法院，法敵對意識強烈，如審判中仍無對告訴人、被害人填補損害的真摯努力，建請法院從重量刑。

前高雄地檢署檢察官吳傑人偵辦應召站仲介賣淫案時，私下脅迫女證人陪睡，遭判刑7年半確定。法務部廢止他的律師證書，他不服興訟，經最高行政法院判決駁回確定。（編輯：蕭博文）1140120