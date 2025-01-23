賴總統期勉警察續打詐 刑事局長：勿誤解為斥責

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）總統賴清德日前出席警政署署務會報時勉勵警方持續打詐，但引發基層解讀為訓斥。對此，刑事警察局長周幼偉今天指出，賴總統是給予警方高度慰勉之意，被解讀為斥責應是誤解。

刑事局下午舉行「出國打工陷阱多 小心人財兩失」宣導記者會，會中媒體詢問，賴總統日前出席署務會報勉勵警方打詐要努力，但有警察團體解讀認為是被訓斥，如何看此事。

對此，周幼偉表示，當天感覺賴總統是在勉勵，並無斥責之意，因爲賴總統當天致詞有提到肯定警方去年打擊詐騙成績比過往要更好，也有請現場員警給自己一個掌聲，大家都報以熱烈掌聲感謝賴總統的肯定，感受到的是賴總統對於所有員警辛苦表現是給予高度慰勉之意。

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周幼偉指出，關於賴總統勉勵之意被解讀成斥責，應該是有所誤解。賴總統所表達的是「打詐是政府執政團隊的一個重要目標」，所以希望能夠公私協力，中央各部會能與警政系統一同齊心努力，從源頭阻止詐騙，在場員警的感受是賴總統對警方有期許、也有勉勵。

賴總統20日出席警政署署務會報時表示，要持續打擊詐騙，從數據來看，打詐要繼續努力，並期勉警察要視民如親，科學辦案、不能吃案，生活簡約，不要有沒必要的應酬。（編輯：戴光育）1140123