彰化男為趕火車硬闖平交道 判3年2月

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（中央社記者鄭維真彰化24日電）彰化縣賴姓男子為趕搭火車，行經二水鄉海豐路平交道時，竟將已放下的遮斷桿往上掀，騎車硬闖，幸好列車緊急煞車才未發生意外，法院近日依妨害舟車行駛安全罪判3年2月刑期。

根據台灣彰化地方法院判決書，賴姓男子去年騎機車要趕到台鐵二水站搭車，行經平交道前，不顧警鈴已響，閃光燈號已顯示，遮斷桿也已放下，仍闖入軌道。

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賴姓男子徒手往上掀起東側遮斷桿，騎車通過平交道，當時駕駛列車的司機員在距離約60公尺處發現有人闖入軌道，立即鳴笛並緊急煞車，賴姓男子衝撞西側遮斷桿後離去。

法官認為被告不顧公眾交通往來安全，任意闖越平交道，如果遭火車撞擊，可能造成火燒車或火車翻覆等事故，對火車行車安全有潛在重大危險，實無足取，參酌被告犯後僅坦承過失犯罪、否認故意犯罪等，依犯妨害舟車行駛安全罪，處有期徒刑3年2月，可上訴。（編輯：李明宗）1140124