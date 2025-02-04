im.B吸金案二審 主嫌曾耀鋒求先執行前案4年徒刑

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（中央社記者劉世怡台北4日電）im.B吸金案，一審認定吸金83億元，重判主嫌曾耀鋒與女友張淑芬。二審今天開延押庭，2人稱已與多名被害人和解，曾男請求先執行前案4年徒刑，張女則請求50萬元交保。

台灣高等法院下午召開延押庭，檢察官黃子宜表示，一審依銀行法等罪重判曾耀鋒16年6月徒刑、張淑芬12年2月徒刑，吸金達新台幣83億元，資金剩餘款交待不清，2人有隱匿財產情形，仍有運用資金逃亡可能。

檢察官指出，在未將隱匿資金用予實際補償被害人之前，現在曾耀鋒、張淑芬開立本票或取得和解書，均不足證明已清償被害人，請求法官裁定延押。

曾耀鋒辯稱，已與5至6名被害人和解，金額不記得，會再陳報；他因為一審被羈押禁見，無法談和解，現在二審解禁，針對被害人提起的民事案件，他都有出庭，希望儘快跟其他被害人和解，對延押沒有意見，並請求法官讓他先入監執行前案（槍砲、重利）4年徒刑。

曾耀鋒辯護人謝宗穎表示，曾耀鋒入監服刑即沒有逃亡可能，目前曾耀鋒的財產都被查扣，在外並沒有隱匿資金，實際上連二審律師費都付不起，原本要解除委任，是曾男母親再三保證分期，才沒解任。

張淑芬則表示，已經與4名被害人和解，目前財產都被扣押，希望讓她交保出去工作或籌錢償還被害人，最多可以提出50萬元交保金。

張淑芬說，目前累計本票開出逾5億元，讓多數被害人可依民事裁定強制執行，算是完成部分調解程序，但她還沒開始給付被害人，初估逾20名被害人提民事案件，等待開庭裁定。

張淑芬辯護人王銘裕表示，張淑芬遭逮捕前，有表達願意接受他的安排前往調查局自首投案，可惜來不及；關於資金下落，其實用於支付投資人高額利息以及業績獎金，業務員年薪甚至達1000萬元，剩下的錢則是被扣押，目前張淑芬因財產被扣押，根本沒有逃亡能力。

另名辯護人許仲勛指出，張淑芬有誠意和解，於看守所期間不用到工廠工作，是張淑芬主動表達願到工廠工作賺取微薄勞作金，彌補被害人。

法官庭末諭知，曾耀鋒與張淑芬儘速陳報與被害人和解狀況，含是否已支付金額，2人是否延押待合議庭評議後裁定，27日進行言詞辯論。

全案緣於，網路借貸媒合平台im.B自民國104年起由曾耀鋒與張淑芬共同成立，涉嫌藉由媒合不動產借貸進行債權認購吸收資金，並指示幹部認購債權以製造活絡假象，再由平台每月支付投資人利息，但後來未依約支付利息及償還本金，投資人血本無歸。

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一審台北地院將全案31名被告全判有罪，依扣案資料計算，本案吸金所得83億3000餘萬元，其中曾耀鋒與張淑芬犯罪所得達77億多元，扣除發放的本金、利息及業績獎金以及賠償或發還被害人，還有71億多元。

一審依銀行法的非法經營收受存款業務罪及洗錢罪判曾耀鋒應執行16年6月，併科罰金250萬元；張淑芬應執行12年2月，併科罰金150萬元，2人應共同沒收71億多元，案經上訴，二審由高院審理。（編輯：蕭博文）1140204