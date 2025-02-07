兄弟檔吸金上億哥哥逃跑遭通緝到案 一審判刑9年

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（中央社記者趙敏雅新北7日電）葉姓兄弟檔涉誆騙多名民眾投資，吸金上億元。弟弟於民國111年判刑6年定讞；逃跑的哥哥經通緝到案，新北地院今天依違反銀行法、詐欺取財等罪，判處合併應執行9年徒刑。

根據新聞資料，葉姓男子為某公司負責人，他在99年至106年間，設計出「三五方案」、「二五方案」和「澎湖方案」3種投資方式，並與胞弟合謀，在新北、桃園等公司營業處舉辦說明會，吸引多名民眾入會投資，不法吸金達新台幣1.5億餘元。

另外，葉男還誆騙多名民眾，以購買美國未上市公司股票為由，謊稱公司上市後，可以高價出售、配股分紅，詐得約2322萬元。投資人因事後領不到錢，得知受騙提告。

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葉男弟弟在109年5月由新北地方法院依非法經營銀行業務罪，判刑6年，上訴高院及最高法院均被駁回，111年2月全案定讞。跑路的葉男遭通緝到案，111年遭新北地方檢察署依違反銀行法、刑法詐欺取財等罪嫌起訴。

法院合議庭審理時，葉男坦承犯行，違反銀行法部分，今天判處有期徒刑8年，另詐欺部分共9罪，各判7月至1年2月徒刑，合併應執行有期徒刑9年，未扣案犯罪所得1.7億餘元沒收，若全部或一部不能沒收時，追徵其價額。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1140207