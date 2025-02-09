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朋友聚餐酒後爆衝突 桃園警啟動快打部隊到場

2025/2/9 13:42（2/9 14:16 更新）
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桃園市桃園區某酒吧門口9日凌晨發生衝突事件，警方快打部隊在3分鐘內抵達現場，雙方已由朋友勸開無鬥毆情事，警方將調閱監視器釐清案情，如有違法情事，將依法究辦。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月9日
桃園市桃園區某酒吧門口9日凌晨發生衝突事件，警方快打部隊在3分鐘內抵達現場，雙方已由朋友勸開無鬥毆情事，警方將調閱監視器釐清案情，如有違法情事，將依法究辦。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月9日
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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市桃園區某酒吧門口，今天凌晨發生衝突事件，警方快打部隊趕抵，雙方當事人表示只是口角爭執並無鬥毆，警方抄登相關資料後勒令離開，後續將調閱監視器釐清，若有違法將究辦。

桃園區中山路某酒吧門口，今天凌晨2時45分發生衝突事件，衝突過程影片被上傳網路，畫面中兩派人馬在酒吧外推擠、叫囂，桃園分局景福派出所獲報，立即啟動快打部隊於3分鐘內趕抵現場，但已無爭執。據了解，是胡姓男子（26歲）酒醉與友人因故口角，雙方由店內吵到店外進而互相拉扯，但經友人勸解衝突未持續升高。

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景福派出所副所長黃嘉得接受媒體聯訪表示，警方的快打部隊在3分鐘內抵達現場，雙方已由朋友勸開無鬥毆情事，當事人都表示僅口角拉扯並無鬥毆，且身上也無受傷情事，員警後續逐一抄登在場人資料，並告誡雙方不得滋事立即分頭離去。

黃嘉得指出，暴力零容忍，為毋枉毋縱，警方另將調閱監視器釐清案情，如有違法情事，將依法究辦。（編輯：張銘坤）1140209

#中山路
#桃園市
#桃園區
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