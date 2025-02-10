北市開學日 警增派138處交通崗位152人疏導

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）北市國中小學明天開學，為避免校區周邊交通衝擊，北市警方今天說，已針對校門口、家長接送區及周邊重要路口規劃交通疏導勤務，增派交通疏導崗位138處和152名警力、義交。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，明天為北市中、小學113學年度第2學期開學日，由於上午7時30分前、後為家長接送學童密集時段，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，市警局已針對轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務。

同時，派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，共計增派交通疏導崗位138處，動用警力149名、義交3名。

交通警察大隊呼籲，家長若需駕車接送學童，請提早出門，以免人、車擁擠耽誤時間；另外，家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞。

市警局保安警察大隊也表示，開學日前夕特別舉辦「警察小英雄，守護社區大冒險」活動，參訪學童透過生動有趣互動環節，藉此學習如何防範詐騙，從中認識警察工作並提升防詐意識。

此外，大隊長張玲堅也特別帶領學童們參觀警用裝備、體驗警察日常工作，並重點進行「識詐」犯罪預防宣導。

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張玲堅提醒，使用手機、電腦時應提高警覺，避免落入詐騙陷阱，例如收到陌生訊息要求提供個人資料、點擊不明連結或遊戲帳號交易時，務必向家長或老師確認，千萬不要輕信陌生人的話。

現場員警也透過情境劇模擬詐騙集團「網路遊戲詐騙」與「釣魚簡訊」手法，保安警察大隊說，希望讓學童親身體驗可能遇到的詐騙情境，學習正確應對方法，以提升學童防詐意識，且更了解警察多元工作內容。（編輯：張銘坤）1140210