烏坵上士墜坑致腰傷 二審判海軍司令部賠235萬元

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（中央社記者劉世怡台北12日電）海軍蘇姓上士110年間在金門烏坵庫房旁坑道摔落孔洞，造成腰椎骨折。蘇男提出國家賠償訴訟，一審判海軍司令部賠償111萬餘元。二審今天加碼判司令部應賠235萬餘元。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，蘇男為海軍陸戰隊上士，任職於金門烏坵保修分隊副分隊長，於民國110年3月初，在營區內整理光化庫房，為丟棄垃圾，行經庫房旁的坑道，卻摔落孔洞下方3公尺處的地面，造成腰椎第一節壓迫性骨折。

蘇男提起國家賠償訴訟主張，坑道上的孔洞，僅覆蓋一塊鏽蝕鐵板，又遭泥土覆蓋，國防部海軍司令部沒有修補，也沒有設置警告標誌，導致他墜落受傷；案發後曾 返台到國軍高雄總醫院進行骨泥灌注手術治療，但迄今仍需長期持續治療，未完全復原，時常感到疼痛不堪，也受有精神上相當苦痛，請求賠償新台幣253萬餘元。

一審台北地方法院判決海軍司令部應賠償111萬餘元；海軍司令部及蘇男均提起上訴，案件由二審高院審理。

高院合議庭認定，本件爭執的坑道上孔洞，為通風口兼出入口的孔蓋設施，僅以鏽蝕鐵板覆蓋，年久失修，管理確實有欠缺，導致蘇男受有傷害，海軍司令部應負賠償責任。

海軍司令部抗辯，本件事故結果發生部分，蘇男應也有過失，請求減免賠償責任。

合議庭指出，蘇男當時是否受上級指派至該處執行勤務，或是擅自整理、打掃營區庫房而為無涉，不影響本件損害發生或擴大，因為蘇男事發時行經坑道，是因孔洞的孔蓋設施年久失修，造成他行經時原覆蓋的鏽蝕鐵板碎裂，導致他從孔洞墜落受傷。

另外，坑道所在位置，是在光化庫房右上方草皮區，為開放式的營區場地，並未設有禁止進入或相關警示告示，雖非屬鋪設水泥的人行步道，仍屬部隊人員得進入活動的營區場所範圍，蘇男整理光化庫房後，以快步（或跑步）方式，行經坑道上草皮區，難認定他有違反坑道合理使用用途。

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合議庭指出，蘇男於本件事故後，即電請部隊救護人員到場救護，因醫務所X光機故障，未對蘇男拍攝X光片，僅由醫師實施理學檢查，認定無外傷，蘇男並非專業醫師，自無從憑以自身疼痛狀況，研判己身傷勢嚴重程度，以及是否需立即返台開刀治療，而且此部隊在外島烏坵地區，蘇男並非隨時可返台就醫等情形，難認蘇男 有延誤就醫致傷害擴大的情形。

高院指出， 審酌蘇男提出的醫療費用、減少勞動能力損失（經醫院鑑定勞動能力減損比例介於17%-21%）及精神慰撫金等各項損害賠償請求，判決海軍司令部應賠償總金額235萬餘元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1140212