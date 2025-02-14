高雄連環殺人案搜索第9天 警擴大範圍至亞灣區

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄連環殺人案，檢警搜索遺骸邁入第9天，也擬加入民間團體支援的水下攝影機提升搜尋效果，但因近日有民眾在亞灣發現人體組織，警方搜索範圍已擴大至亞灣區。

高雄市政府警察局刑事警察大隊技正林孝治今天上午接受媒體聯訪表示，今天搜索重點還是放在25號至27號碼頭，亞灣地區也有派員前往目視岸巡，河道部分則是用橡皮艇跟搜索人員步行目視，看看涵洞跟岸邊石頭有沒有擱淺的人體組織。

林孝治提到，原本中午有一個台南民間團體想要支援水下攝影機，包括機械手臂可以夾物，但剛剛臨時通知因設備還沒回來，只得延後。原本是想配合先前中山大學田姓退休副教授提供的聲納設備，按照河床圖資標註的凸出物，增強搜尋效果。

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他說明，民眾在亞灣發現的人體組織目前還沒鑑驗出身分，但從昨天開始搜索範圍會因此從27號碼頭擴大到亞灣區。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：謝雅竹）1140214