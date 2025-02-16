參加教師甄選未錄取 男子恐嚇萬里國中放炸彈

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（中央社記者王朝鈺新北16日電）李男參加新北市萬里國中公民科代課教師甄選未錄取，連打4通電話到校，還恐嚇在校門口放炸彈，遭移送法辦，經檢察官複訊後諭令3萬元交保，由於李男覓保無著，改命限制住居。

萬里國中校長馮麗慧今天表示，李男12日下午3時許到校參加甄選，由學務和教務主任先口試，並請李男試教，主任對李男試教過程存有疑慮，請她與李男面談，由於此職務除要擔任公民教師，還須兼任海事職探中心組長，她詢問李男是否能勝任，李男回應可能無法勝任，便請李男先行離開。

馮麗慧說，因李男試教內容有錯誤，當時已決定不予錄取，沒想到13日下午5時許，李男接連打4通電話，第1通接起後，李男說「這邊太吵了」便掛電話，接著又打來詢問「妳電話通知了沒」，她得知是李男後，告知沒有錄取，此時李男有點生氣回應「妳們這樣不行，妳們不夠格」就掛斷電話。

馮麗慧表示，李男又來電，指他有教師證「是我不要妳們，不是妳們不錄取我，妳們這什麼爛學校不夠格」，她可以理解李男情緒性發言，但令她感到不高興的是李男的第4通來電內容。

馮麗慧說，李男提到「我忘了告訴妳，我再補充一句話，我在你們校門口放炸彈，妳回去的時後最好小心一點」，她覺得李男太可惡，就算再生氣也不能講這種話，已涉及公共安全，當下她立即通報教育局，之後至金山警分局萬里分駐所報案，警方立即啟動偵辦。

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警方專案小組14日在李男位於台北市西門町租屋處，將他帶回製作筆錄，據了解，李男目前待業中，曾至醫院精神科就診，他坦承在電話中揚言放炸彈，但只是因心情不佳為了宣洩，並非真的要去萬里國中放炸彈。

警方詢後依恐嚇公眾罪，將李男移送基隆地檢署偵辦，經檢察官複訊後，諭令新台幣3萬元交保，由於李男覓保無著，檢察官改命限制住居。（編輯：張銘坤）1140216