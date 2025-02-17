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竹聯幫通緝犯逃亡販毒維生 情人節約會狼狽落網

2025/2/17 11:27（2/17 11:51 更新）
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竹聯幫成員劉男遭通緝，113年起逃亡躲藏，期間販毒維生，因情人節出門約會行蹤曝光，劉男見警方跟監拔腿狂奔，卻在人行道上不慎跌倒，遭員警壓制逮捕，警方隨後在劉男窩藏處查獲毒品、槍枝等證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月17日
竹聯幫成員劉男遭通緝，113年起逃亡躲藏，期間販毒維生，因情人節出門約會行蹤曝光，劉男見警方跟監拔腿狂奔，卻在人行道上不慎跌倒，遭員警壓制逮捕，警方隨後在劉男窩藏處查獲毒品、槍枝等證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月17日
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（中央社記者黃麗芸台北17日電）遭通緝的竹聯幫成員劉男自去年起逃亡、躲藏並販毒維生，北市警方經多日跟監，發現劉男14日終於出門偕女友共度情人節，他見員警身影竟棄女友拔腿狂奔，因不慎跌倒終落網。

台北市警察局信義分局今天發布破案新聞， 因日前偵破一宗毒品案，持續長期蒐證並向上溯源，發現因涉恐嚇及竊盜罪遭通緝的竹聯幫成員劉男透過販賣毒品咖啡包維生，他自去年起逃亡至今，經常四處更換窩藏處所且足不出戶。

警方隨即成立專案小組查緝，經多日跟監，發現劉男近期窩藏在北市中山區民權東路路的友人住所，專案小組成員便在附近小吃店分批用餐進行埋伏監視。

直到14日情人節當天，在小吃店埋伏用餐的員警看見劉男終於出門，要和女友約會外出逛街購物，立即起身行動，不料劉男見狀竟迅速拋棄女友拔腿狂奔，卻在人行道上不慎跌倒，遭員警壓制逮捕，一旁女友不知所措、傷心欲絕。

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專案小組隨後在劉男窩藏處所查獲160餘包毒品咖啡包（市價新台幣8萬多元）、改造手槍1枝、空氣手槍1枝和子彈等證物，依法送辦。

信義分局表示，此次「靖城掃黑」專案期間，已查獲詐欺案件8案11人、販賣及運輸毒品3案3人、槍砲案1案1人與通緝犯11人，分局長李憲蒼呼籲，針對任何不法犯罪行為，必持續展現強勢掃蕩作為並嚴正執法、除惡務盡的決心。（編輯：張銘坤）1140217

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