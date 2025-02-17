高雄龍發堂幹部涉持鐵鍊拘禁收容人 遭橋檢起訴

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（中央社記者張已亷高雄17日電）高雄龍發堂曾收容大量精神病患，民國107年遭市府依法解散，高雄檢警卻在112年發現，一名林姓龍發堂幹部涉以鐵鍊拘禁或持棍棒毆打收容人，偵結依私行拘禁等罪嫌起訴林女。

橋頭地檢署起訴書指出，林姓龍發堂管理幹部（法號「心秋」法師）民國112年4月間涉嫌因簡姓收容人不聽從管教，持鐵鍊綑綁對方腰部、右腳踝等處，並將簡姓收容人綁在龍發堂地下室鐵床上，拘禁對方長達4個月，另外，林女同年8月間還涉持棍棒毆打陳姓收容人，導致對方右側小腿受挫傷等。

檢方表示，警方112年間獲報龍發堂內部發生糾紛，到場協處發現有人疑遭虐待狀況，經主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭偵辦，並由高雄市警察局湖內分局會同高雄市政府衛生局稽查。檢方3日偵查終結，認林女涉犯私行拘禁、普通傷害等罪嫌，依法提起公訴。

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龍發堂位於高雄縣路竹鄉（現為高雄市路竹區），獨創宗教民俗療法，將病患兩人一組用鐵鍊「感情鍊」繫在一起行動，引發醫療人權爭議，也傳出禁錮等不人道管理。

民國79年「精神衛生法」上路後，龍發堂硬體設施及醫療管理都不符法規，成為全台最大非法療養機構，民國106年龍發堂爆發阿米巴痢疾及肺結核群聚感染，衛生局強制撤出400多人另行安置並由市府在107年1月下令解散。（編輯：謝雅竹）1140217