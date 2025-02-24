彰縣手搖飲店樓上藏大麻農場 警起出250株逮4嫌送辦

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）刑事局電偵隊與台中、彰化警方偵辦販毒案，溯源發現彰化和美鎮一處手搖飲店樓上竟藏大麻農場且還偷電，警方逮捕林姓犯嫌等4人，起出250株大麻活株，全案近期移送檢方。

刑事警察局電信偵查大隊第三隊與台中市警察局第六分局、刑事警察大隊、彰化縣警察局和美分局共同偵辦販賣毒品案，溯源追查發現彰化和美鎮一處1樓經營手搖飲店的透天厝，疑似藏匿大麻種植場，為免毒品持續流入市場危害國民健康，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

檢警歷經數月蒐證，去年10月1日持搜索票前往彰化和美鎮查緝，並破獲36歲林嫌等4人在手搖飲店樓上藏匿的大麻種植場，並查扣大麻植株250株、大麻乾燥葉半成品毛重894.5公克、大麻種子毛重23.4公克及其他種植、製造毒品器具。

警方調查，其中35歲傅姓犯嫌除於網路自學大麻種植方法，更憑藉自身水電背景私自接電，將所竊取電力用以維持大麻所需長時間特殊光照等情事，經台電人員到場查實後逕行斷電。

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刑事局電偵隊今天上午發布新聞稿指出，以單株大麻產量300公克計算，扣案植株約可生產出75公斤大麻，以1次吸食約0.5公克重量計算，約可供40萬人次吸食，危害社會治安甚鉅；全案近期處理蒐證完備，移送台中地檢署。

刑事局呼籲，大麻在台灣屬於第二級毒品，除製造、運輸、販賣、轉讓、栽種屬重罪，施用大麻也是犯罪行為，切勿將施用大麻視為時尚或流行，輕忽所帶來的危害。（編輯：陳仁華）1140224