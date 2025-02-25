何建華涉受陸方指示發展組織 二審判決無罪

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（中央社記者劉世怡台北25日電）中華婦女聯合會前理事長何建華，涉收受中國對台情蒐機關款項，在台發展組織。一審判何女部分免訴、部分無罪，經上訴，二審高院今天撤銷免訴改判無罪，原無罪仍維持。可上訴。

高檢署表示，等收到判決後再研議是否提起上訴。

何建華被控於民國108年12月18日至22日舉辦招待民眾赴金、廈旅遊，涉嫌收受中國金援，在台發展組織，疑觸犯國家安全法部分，一審認定何建華在另案獲無罪確定，因此判決免訴。

但是，二審台灣高等法院今天認為此部分有違誤，另案判決無罪確定，不影響本件判決效力範圍，她所涉本案不符刑事訴訟法第302條第1款所指「曾經判決確定者，應諭知免訴」情形，因此本案應依法為實體判決，撤銷一審免訴，且因檢方舉證不足，改判無罪。

另一方面，高院指出，檢方起訴指控何建華於民國106年5月間要求大陸地區對台灣實施統戰的中華全國臺灣同胞聯誼會（簡稱全國台聯）給予資源及資金幫助，以及由北京市台辦的王正智自107年12月起提供舉辦活動的經費、安排以第三人捐贈的方式提供資金等情形，均缺乏佐證，一審判決無罪，並無違誤，應予以維持，因此駁回上訴。

針對檢察官上訴指控，何建華與秘書包克明與中共政權合謀，應合中共政權所設定的統一框架，要破壞、摧毀台灣國體及政體，有為中共政權發展陸配組織的情形，若未認定為既遂，也應以未遂犯論罪。

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二審指出，依卷內事證，並不能證明何建華2人有意圖危害國安全或社會安定，為大陸地區對台情蒐機構發展組織的犯行，此部分罪證不足，因此維持一審無罪判決。

二審表示，本件檢察官得上訴，但對維持原審無罪判決部分的上訴，須符合刑事妥速審判法第9條。（編輯：張銘坤）1140225