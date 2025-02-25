前台西鄉長林芬瑩夫婦涉貪 上訴二審駁回維持原判

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）雲林縣前台西鄉長林芬瑩與丈夫丁文彬涉嫌向太陽能業者索賄，雲林地院去年5月分別判處12年、13年6個月徒刑，經上訴後，台南高分院今天駁回上訴，維持一審刑度。此案還可上訴。

台灣高等法院台南分院判決指出，原審判決認被告林芬瑩、丁文彬2人共犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之對於職務上行為收受賄賂罪，被告2人雖上訴否認犯行，但相關書、物證及證人證述事證明確，原審對事實認定並無違誤，量刑亦屬妥適，因此駁回被告上訴，此案還可上訴。

雲林地方法院一審判決指出，太陽能業者因有路權申請需求，相關公文遭台西鄉公所刁難，因此透過包商找到林姓男子居中引薦認識丁文彬，並協助處理路權申請相關事宜。

雲林地院合議庭調查，丁文彬透過林姓男子向太陽能業者傳達1甲地需支付新台幣40萬元的賄賂，作為換取申請台西鄉公所核發路權的對價，幾經斡旋價格，丁文彬表示可支付總計560萬元現金。

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合議庭檢視太陽能業者的林帶通行權申請案前後內容大致相同，並沒有重新設計，台西鄉公所遲遲未核准的理由，非土地切結書或土地租賃契約書等問題。但當丁文彬收到賄款後，太陽能業者即順利取得通行權，因此認定有對價關係。

合議庭審酌，整起收賄案件中，丁文彬是處於主導地位，從頭到尾都是藉由太太林芬瑩在公所內給的影響力，對廠商上下其手，林芬瑩處有期徒刑12年、褫奪公權5年，丁文彬處有期徒刑13年6月、褫奪公權5年，不法所得全數沒收。（編輯：郭諭儒）1140225