東監成立靜思閱讀書軒 推動收容人讀書風氣

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東監獄推動收容人讀書，日前成立「靜思閱讀書軒」，讓收容人的閱讀無界限，預計藏書達千冊。1名毒品案收容人希望參加讀書會後能更明辨是非。

法務部矯正署台東監獄秘書李仁宏今天告訴中央社記者，東監攜手社會資源於2月25日成立「靜思閱讀書軒」，以「幸福閱讀存摺」為核心，為監內收容人創造心靈重建與學習的多元管道，鼓勵收容人主動培養閱讀習慣，提供正向思維與人文關懷。

他說，感謝凱富不銹鋼興業有限公司董事長高惠芳認養機構靜思閱讀書軒場地，並贈與全新「福慧課桌椅」、「福慧床」及書櫃一批，另捐贈勵志優質書籍計445冊，不僅豐富了該監行動書車內涵，讓更多收容人，不論是在工場還是生活區，觸手可及好書，紓解監禁情緒。

李仁宏表示，為讓靜思書軒發揮更大效用，監獄更將其轉變為多功能空間，除了定期舉辦靜思讀書會，引導收容人一同品讀好書、分享心得之外，更將其作為各類輔導團體的活動場地，未來書籍希望能擴充至千冊。

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他說，1名毒品案收容人十分期待加入書會，重拾書本，希望透過學習明辨是非，出監後能當慈濟志工，為社會貢獻一份心力。

台東監獄表示，今年的目標是打造一個「健康監獄」，身心的健康，是重塑人生的基石，而閱讀，正是開啟智慧、淨化心靈的最佳途徑。深信透過閱讀，收容人能夠開啟智慧之門，找到人生的方向，重拾生命的價值。（編輯：李亨山）1140301